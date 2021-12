Villain Lifestyle lance la campagne #DeoNahiVillain avec Randeep Hooda

Avec cette campagne, la marque vise à encourager le bon usage des parfums fins

La marque de parfums pour hommes Villain Lifestyle, qui fait partie de Mensa Brands, a lancé sa dernière campagne numérique #DeoNahiVillain avec Randeep Hooda. Avec cette campagne, la marque vise à changer le discours pour un public « éveillé » et à encourager le bon usage des parfums fins. La campagne met en évidence l’absurdité d’utiliser un déodorant à chaque occasion.

« Villain est synonyme de sans vergogne, et nous sommes heureux de le montrer avec le personnage sans faille de Randeep Hooda. La marque est déjà l’une des marques de parfums pour hommes à la croissance la plus rapide du pays et nous sommes impatients de changer la conversation sur l’utilisation des parfums fins grâce à la campagne #DeoNahiVillain », a déclaré Ananth Narayanan, fondateur et PDG de Mensa Brands.

La campagne publicitaire de quatre films de Villain raconte le message clé de la campagne en créant des scénarios absurdes se déroulant dans la vie de tous les jours. En parallèle avec le scénario absurde, la marque envoie le message que le déodorant ne peut pas être utilisé à chaque occasion.

« Ce que j’aime à propos de Villain et de la campagne, c’est qu’il va au-delà du système de croyance commun de » ce qu’un homme devrait être « et les encourage à célébrer chaque partie d’eux-mêmes, peu importe à quel point un homme est dur à cuire. J’ai également adoré les parfums uniques de la marque et j’ai hâte que nous réunissions des choses plus excitantes », a déclaré Hooda.

Villain Lifestyle, qui fait partie de Mensa Brands, propose ses parfums sur tous les principaux sites de commerce électronique tels qu’Amazon India, Flipkart, Myntra, ainsi que son propre site Web. Mensa Brands s’associe à des marques axées sur le numérique opérant dans différentes catégories, notamment la mode et l’habillement, la maison et le jardin, la beauté et les soins personnels, etc. Mensa vise à apporter une expertise mondiale axée sur la technologie avec de solides capacités de produit et de marketing pour leurs marques, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Lire aussi : ShareChat et Moj annoncent une collaboration avec Star Sports pour promouvoir la Pro Kabaddi League

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.