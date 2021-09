Villamarín, un tournant pour l’Espanyol

20/09/2021 à 21h25 CEST

Roger Payro

Ne pas perdre quand on le mérite est aussi une vertu. L’Espanyol l’a élevé à Benito Villamarín, où il a survécu à un Betis supérieur. Le destin voulait le (presque) même temps de remise qui l’a privé de marquer – à juste titre – contre l’Atlético pour lui donner un point dans un autre très long ajout qui semble être une tendance commune de ce parcours. Le but de Cabrera en 97′ pourrait être un tournant pour que l’équipe commence à trouver le bon cap, de la même manière qu’elle l’a fait l’an dernier à Segunda avec le but de Melamed en 95 contre Mirandés.

Cette visite à Anduva a été le dernier revers d’une équipe qui a vu à quel point leur promotion pouvait être sérieusement compliquée. La réaction? Empocher 23 des 27 points possibles dans les neuf prochains jours pour sceller mathématiquement le retour dans l’élite. Il est vrai que Second est Second et Premier est Premier, mais la situation invite à l’optimisme. Mercredi Alavés, dernier de la ligue sans aucun point au casier, visite le Stade RCDE. Les babazorros ont un mauvais bilan d’un but pour et dix contre. Ils viennent à Barcelone encore plus nécessiteux que toute la perruche.

Des précédents favorables

Si le présent soutient la théorie selon laquelle l’Espanyol trouve enfin le chemin de la première victoire, le passé la confirme encore plus. Le dernier triomphe de l’équipe de Vitoria en territoire Bleu et Blanc remonte à 2002 (1-2). Depuis, les sept derniers précédents avec l’équipe catalane agissant comme local se sont soldés par cinq victoires et deux nuls.

La semaine est exigeante, car après l’effort contre le Betis maintenant c’est au tour de cette rencontre en milieu de semaine qui se terminera par la visite à Séville. Ce sera samedi à 18h30. Si la première victoire n’avait pas été remportée à ce moment-là, l’équipe de Moreno approcherait sérieusement les chiffres du pire départ historique en Première de ce siècle. Le début le plus désastreux a eu lieu en 2012/13, lorsque l’Espanyol n’a accumulé qu’un point à ce stade et ce n’est qu’à la 8e journée que la première joie est arrivée.