Villanueva bat Fraga et obtient les trois points (1-2)

13/06/2021 à 21:57 CEST

le Fraga et le Villanueva ils se sont rencontrés lors du dernier match de la deuxième phase de la troisième division, qui s’est terminé sur un résultat de 1-2. le Fraga est venu à la rencontre avec le moral renforcé après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à Sabinanigo. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Villanueva il a remporté dans son fief 3-0 son dernier match dans la compétition contre le Saint Jean. Grâce à ce résultat, l’équipe Villanovense est neuvième, tandis que le Fraga il est septième à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe Fragatino, qui en a profité pour ouvrir le score grâce au succès de l’équipe devant le but. Cesser à la minute 24. Mais plus tard, le Villanueva à la 39e minute, il a réagi et a égalisé le match par un but de Zume, concluant la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

Après la mi-temps du duel, en seconde mi-temps est venu le but de l’équipe Villanovense, qui a retracé le match grâce à un but de David Ligorred à 71 minutes, clôturant ainsi le duel avec un score de 1-2 au tableau d’affichage.

Grâce à cette victoire qui clôt la deuxième phase de la troisième division, l’équipe de Hector Cotado est resté en neuvième position avec 33 points à l’issue du match et ceux de Miguel Angel Rubio ils se sont classés septième avec 39 points.

Fiche techniqueFraga :Marc, Sergio García, Genis Serra Gili, Marcel Ormo, Ramón, Ricart, Juwara, Romero, César, Rodriguez et PirlaVillanueva :Lairla, Ballarín, Corellano, Arturo, Zume, Marc Prat, David Ligorred, Alcaine, Orus, Cebrián et AbadStade:L’EstacadaButs:César (1-0, min. 24), Zume (1-1, min. 39) et David Ligorred (1-2, min. 71)