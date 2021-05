Villanueva del Pardillo prend trois points après avoir battu l’Atlético de Pinto 1-2

12/05/2021 à 22:07 CEST

le Villanueva a joué et gagné 1-2 à l’extérieur du match de mercredi dernier dans le Amelia del Castillo. le Athletic de Pinto Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier match contre le Complutense Alcala. Du côté des visiteurs, le Villanueva del Pardillo a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre L’Alamo. Après le résultat obtenu, le groupe Pinteño est deuxième, tandis que le Villanueva il est sixième après la fin du duel.

La première équipe à marquer a été la Villanueva del Pardillo, qui en a profité pour ouvrir le tableau de bord grâce à un objectif de Raul Léon à la 27e minute. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe pardillano, qui a augmenté le score au moyen d’un but Perez peu de temps avant la fin, plus précisément en 41, terminant ainsi la première mi-temps avec un 0-2 dans la lumière.

Dans la seconde mi-temps, l’équipe de Pinteño a marqué un but, comblant l’écart avec un But à 65 minutes, terminant le duel avec un score final de 1-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Athletic de Pinto qui sont entrés dans le jeu étaient Altamirano, Imanol Oui Propriétaire remplacer Nico Pereda, Sbarra Oui Sergi, tandis que les changements dans le Villanueva Ils étaient Zarate, Cuellar, le mouton, Paul Oui Paniagua, qui est entré pour remplacer Bonilla, Carbonell, Carlos, Gourde Oui Garcia.

Dans le match, l’arbitre a montré un carton jaune à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Carbonell.

Avec ce résultat, le Athletic de Pinto reste avec 34 points et le Villanueva Obtenez 29 points après avoir remporté le duel.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: le Athletic de Pinto tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Saint Ana à la maison, tandis que le Villanueva del Pardillo jouera loin de chez lui contre lui Villaverde.

Fiche techniqueAtlético de Pinto:Morales, Gascó, Kevin, Sbarra (Imanol, min.46), Raúl, Sergi (Rentero, min.72), Nico Pereda (Altamirano, min.46), Jorge Rico, Del Val, Juan Andres et GoalVillanueva del Pardillo:Kike Ojalvo, Pina, Raúl León, Balsera, Carlos (Borrego, min.77), Guaje (Pablo, min.83), Bonilla (Zarate, min.66), Simal, Carbonell (Cuéllar, min.66), Perez et Garcia (Paniagua, au minimum 83)Stade:Amelia del CastilloButs:Raúl León (0-1, min.27), Perez (0-2, min.41) et Goal (1-2, min.65)