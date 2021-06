Villanueva del Pardillo reçoit le Móstoles CF

05/06/21 à 12:13 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la dixième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons la victoire à Villanueva et à Móstoles CF dans le Municipalité de Los Pinos.

le Villanueva del Pardillo Le match est optimiste après avoir remporté ses deux derniers matchs 4-1 et 0-1, le premier contre lui Athlétique de Pinto dans son fief et le second contre lui Villaverde à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des sept matches disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division et ont réussi à marquer 29 buts pour et 31 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Móstoles CF il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Sainte Anne dans son stade et le Complutense Alcala à l’extérieur, 2-0 et 0-2 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Villanueva del Pardillo. À ce jour, sur les neuf matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté quatre et accumule un chiffre de 35 buts encaissés contre 22 en faveur.

Concernant la performance dans son stade, le Villanueva del Pardillo Il a réalisé des statistiques de trois victoires en trois matchs à domicile, des chiffres indicatifs qu’il obtient un bon bagage de points dans son stade. Dans le rôle de visiteur, le Móstoles CF a un bilan de deux victoires et deux défaites en quatre matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Villanueva del Pardillo pour remporter la victoire.

En analysant sa position dans le tableau qualificatif de la deuxième phase de troisième division, on constate qu’avant la dispute du match, le Villanueva del Pardillo est en avance sur le Móstoles CF avec une différence de 11 points. A ce moment, le Villanueva del Pardillo il compte 38 points et est en cinquième position. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec 27 points.