Villanueva gagne 3-2 dans son stade contre Tamarite

04/02/2021 à 15:33 CEST

le Villanueva a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 3-2 contre lui Tamarite ce vendredi dans le Enrique Porta. le Villanueva Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match joué contre CD Cariñena. Concernant l’équipe visiteuse, le Tamarite perdu par un résultat de 0-3 lors du match précédent contre le Almudévar. Après le résultat obtenu, l’équipe Villanovense est dixième, tandis que le Tamarite il est septième après la fin du match.

La réunion a bien commencé pour lui Tamarite, qui a créé le lumineux grâce au succès de Alexis Espinosa à 9 minutes. Mais plus tard, l’équipe locale a réagi au concours en mettant le 1-1 par un but de Arthur à 23 minutes. Cependant, l’équipe visiteuse a pris les devants grâce à un but de Jauge quelques instants avant le coup de sifflet final, à la 41e, terminant la première mi-temps avec le score de 1-2.

La deuxième partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour la Villanueva, qui a obtenu l’égalité avec un but de Laguarta à 51 minutes. L’équipe Villanovense a rejoint à nouveau, qui a réussi à revenir avec un but de onze mètres de David Ligorred à la 57e minute, mettant fin au duel avec un score de 3-2 dans la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Villanueva de Hector Cotado soulagé Zume et Lahuerta pour Abbé et Marc Prat, tandis que le technicien du Tamarite, Félix, a ordonné l’entrée de Pol Raluy Masich, Les inconvénients, Pau et Sanz fournir Bernadó, Joel Casals, Ricky et Carlos.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Tamarite (Jordi et Gérard), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Pour le moment, le Villanueva il obtient 22 points et le Tamarite avec 25 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division: Tamarite tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Robres à la maison, tandis que le Villanueva jouera contre lui Athlétique Monzón en dehors de la maison.

Fiche techniqueVillanueva:Lázaro, Alvaro, Laguarta, Ballarín, Arturo, Marc Prat (Lahuerta, min.77), Lafu, Ross, David Ligorred, Cebrián et Abad (Zume, min.55)Tamarite:David Salas, Jordi, Varilla, Alexis Espinosa, Joel Casals (Contre, min 65), Carlos (Sanz, min 82), Gerard, Guillem, Bernadó (Pol Raluy Masich, min 55), Ricky (Pau, min. 82) et AlbertStade:Enrique PortaButs:Alexis Espinosa (0-1, min.9), Arturo (1-1, min.23), Varilla (1-2, min.41), Laguarta (2-2, min.51) et David Ligorred (3- 2, min. 57)