Villarejo a dissimulé l’implication d’un associé dans un compte Gürtel à 500.000 euros

26/12/2021 à 13:15 CET

Ton Calleja

José Manuel Villarejo a caché les liens de son partenaire Adrián de la Joya avec un compte bancaire identifié au nom de « Monasterio & rdquor; Dont la trace a été retrouvée en 2015 à la suite de l’enquête sur les avoirs cachés du chef présumé de l’affaire Gürtel, Francisco Correa, comme indiqué dans les entrées dans les journaux du commandement de police à la retraite controversé. « Il est venu préoccupé par le compte du monastère. Paiement à lui de 500 [500.000 euros] s’il vous plaît personnel. Rendez-vous organisé avec Floro samedi à 13h.& rdquor ;, écrit le commissaire dans son journal le 3 avril 2014.

‘EL PERIÓDICO DE ESPAÑA’, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, a recherché les différents résumés de corruption pour le nom « Monastère » et a trouvé une commission rogatoire du 9 novembre 2015 de la Suisse qui pourrait faire la lumière sur cette banque Compte, dont le commissaire n’aurait pas communiqué l’existence au Tribunal Central d’Instruction numéro 5 du Tribunal National, en charge des enquêtes sur l’affaire Gürtel. Selon un enregistrement du résumé de l’affaire, Tándem Villarejo a offert, après l’accusation de Francisco Correa à la secrétaire générale de l’époque du PP María Dolores de Cospedal, les services de la personne chargée de l’enquête, le commissaire José Luis Olivera, de boycotter les enquêtes.

Il s’agit précisément de trois comptes, appelé chacun des trois « Monastère », dont deux ont été ouverts dans l’entité financière dénommée Edmond Rothschild et le troisième au Credit Suisse, comme l’indique la documentation remise par les autorités suisses aux espagnols. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA a contacté l’avocat de De la Joya, qui a affirmé ne pas savoir que son client avait un compte sous le nom de « Monastère ».

Dans le résumé de Gürtel, il apparaît également De la Joya, comme il a fait un paiement de 50 000 euros à Francisco José Yañez, l’un des leaders en Suisse du trésorier de l’époque du PP, Luis Bárcenas. L’argent est sorti de Frankford Trade Ltd, une société instrumentale de cet homme d’affaires basé aux îles Vierges britanniques, selon infoLibre.

Comptes en Suisse

La commission rogatoire de 2015 comprenait le nom de Carlos Jorge Martínez Massa, qui était président de L’Oréal en l’Espagne et pour qui le parquet demande cinq ans de prison dans le procès qui se tient ces jours-ci sur les activités du complot Correa à Boadilla del Monte (Madrid) pour délits d’escroquerie contre les administrations publiques et de blanchiment d’argent ; et celle de l’ancien architecte de Pozuelo de Alarcón Leopoldo Gómez Gutiérrez, aujourd’hui décédé, qui cachait 1,7 million d’euros au Credit Suisse.

Adrián de la Joya est un habitué des résumés d’affaires de corruption. Son nom figurait déjà dans les années 1990 dans l’affaire dite Atocha sans jamais faire l’objet de poursuites. Il a également témoigné dans Gürtel, mais n’a pas été impliqué dans une affaire jusqu’à ce qu’il soit assis sur le banc pour la pièce séparée de l’affaire Lezo sur la prétendue morsure payée par l’entreprise de construction OHL à l’ancien président du Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel.

Les ordres du jour contiennent également une autre entrée, datée du 31 août 2015, dans laquelle Villarejo écrit des informations qui pourraient être pertinentes pour l’affaire Lezo, mais il n’y a aucune trace que le commissaire l’a portée à l’attention de la justice : « Cándido Cerón est un lieutenant colonel (étroitement lié au CNI), son partenaire est Jesús Gil (rien à voir avec le célèbre) et avec Ildefonso de Miguel Ce sont eux qui ont organisé tous les paiements et commissions pour IG & rdquor;, vous pouvez lire dans le journal.

Renforce l’enquête UCO

Les agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile considèrent que ces annotations, dont le contenu a été avancé par ‘EL PERIÓDICO DE ESPAÑA’, sont pertinentes parce que le contenu de l’annotation « entronca & rdquor; directement et « renforce & rdquor; la ligne de recherche qui est suivi dans la pièce numéro 5 de la procédure préliminaire 91/2016 (la morsure pour l’adjudication du train entre Móstoles et l’affaire Navalcarnero-Lezo) dans laquelle la relation entre les paiements effectués par la société Hanalei Holdings à Ildefonso de Miguel avec ceux reçu par Adrián de la Joya des succursales OHL au Mexique, souligne l’UCO dans une lettre datée du 29 novembre.

Les agents montrent que malgré le fait que le lien entre les montants reçus par De Miguel et un autre 850 018 euros qui apparaissaient n’ait pas encore été confirmé, « la vérité est que la somme des trois transferts donne un résultat proche de celui reçu par Adrián de la Joya , bien qu’il y ait une différence en leur faveur de 154 720 euros qui, selon l’UCO, serait compatible avec le bénéfice qu’elle aurait pu obtenir en intermédiant et en prêtant sa structure solitaire et bancaire. C’est pourquoi les agents ont estimé que les annotations devaient être incorporées dans le résumé de Lezo, décision que le magistrat Joaquín Gadea a fini par adopter.

Nouvelles annotations du boîtier Lezo

Selon l’acte d’accusation de l’affaire Navalcarnero En novembre 2007, De la Joya a envoyé à Ildefonso de Miguel « des fonds en espèces & rdquor;, plus précisément 1,4 million d’euros d’OHL de México.

‘EL PERIÓDICO DE ESPAÑA’ a détecté que Villarejo a fait au moins quatre autres annotations qui pourraient être liées aux performances de De la Joya et l’ancien président de Madrid Ignacio González, le chef présumé du complot découvert avec l’opération Lezo.

Concrètement, le 26 mars, Villarejo écrivait dans son agenda : « Les chambres [el comisario Carlos Salamanca] Il dit que IG [Ignacio González] il est transporté des étages UPO à travers la structure du canal en Amérique du Sud. 6 000 euros par étage. Touche l’ancien directeur de la Chaîne & rdquor ;. Et le 28 mars 2014, le conservateur écrivait : « Joy [Adrián de la Joya]. Il était en opération logement avec le directeur du Canal : Ildefonso & rdquor ;.

La troisième entrée qui pourrait être liée à l’affaire Lezo a été écrite par Villarejo le 8 avril 2014. Et elle fait référence à « Edmundo Rodríguez Sobrino-IG-Canal et Mexique& rdquor ;. Cet homme d’affaires fait partie des personnes impliquées dans l’affaire du rachat de la société brésilienne Emissao par Canal de Isabel II, dans laquelle il a reconnu sa participation à la perception présumée d’un pot-de-vin de 4 millions d’euros.

Une quatrième entrée, datée du 22 septembre 2014, fait également directement référence à l’affaire Navalcarnero. Plus précisément, il est dit : « Javi madrid [el empresario Javier López Madrid, de OHL]. Très tendu quand on parle des paiements à Ildefonso el del Canal, pour le donner plus tard à IG. Il dit qu’il vous enverra des messages. à IG”.

En revanche, dans la lettre adressée par l’UCO au juge du Tribunal national Joaquín Gadea, les agents ont affirmé ne pas savoir qu’Adrián de la Joya et Villarejo avaient été partenaires.

Une campagne pour sereine numérique de deux millions

Ce lien d’affaires est confirmé avec diverses annotations des journaux intimes de Villarejo, mais aussi avec les enregistrements inclus dans la pièce séparée intitulée Pit of the Tandem case.

Dans ceux-ci, De la Joya et Villarejo négocient avec les compagnies maritimes Pérez-Maura pour percevoir une commission en échange d’éviter l’extradition de l’un d’eux vers le Guatemala. Pour ce travail le commissaire a inscrit 7,5 millions et l’homme d’affaires Enrique Maestre 5,1 millions, selon un rapport de l’Agence des impôts.

Dans sa déclaration faisant l’objet d’une enquête après avoir été arrêté dans l’affaire Pit de l’affaire Tandem De la Joya, il a reconnu qu’après les réunions avec le Pérez-Maura a amené ces compagnies maritimes à contracter une campagne publicitaire avec sa société Serena Digital pour deux millions d’euros.

12 millions d’euros

L’administration fiscale a constaté que En 2010, De la Joya a transféré la somme de 12 000 000 euros de comptes bancaires espagnols vers un autre compte qu’il possède en Suisse., selon le journal numérique « Vozpópuli ». À cette même date, il aurait déménagé sa résidence dans ce pays, en même temps qu’il divorcerait de son épouse, Cristina Fernández-Longoria Brujo.

En 2013, cet homme d’affaires a apporté 3,3 millions d’euros de Suisse en Espagne grâce à des dons à ses deux enfants mineurs. Avec cet argent, ils ont acheté un appartement à côté de celui qu’ils habitent avec leur mère à Madrid. Aussi cette année-là Cristina Fernández-Longoria Brujo a reçu 1.753.098 et 704.996 euros de la Suisse de son ex-mari, comme « remboursement du prêt ».

Adrián de la Joya a également été signalé dans l’enquête menée par l’inspecteur en chef qui a dirigé la commission judiciaire qui a découvert le cas du petit Nicolás, Rubén Eladio López. Il était propriétaire, avec d’autres personnes, de la ferme Hacienda de la Alamedilla, avec laquelle les partenaires avaient l’intention d’obtenir un prêt de la Guinée équatoriale.