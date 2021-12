Villarejo a écrit des ordres de Rajoy pour enquêter sur Bárcenas, Ignacio González et Podemos

27/12/2021

Le à 07:40 CET

Ton Calleja

Le commissaire José Manuel Villarejo a non seulement noté dans son journal en 2013 les ordres qu’il aurait reçus des intermédiaires de Mariano Rajoy concernant l’espionnage présumé de Luis Bárcenas, qui a été mené par le ministère de l’Intérieur de Jorge Fernández Díaz, Mais il l’a également fait à propos des informations qu’il a données à l’ancien Premier ministre sur l’enquête qu’il a menée sur le grenier d’Estepona. l’ancien président de la Communauté de Madrid Ignacio González ; et certaines enquêtes qui ont commencé en raison des contacts que l’ex-trésorier du PP a pu favoriser avec les dirigeants de Podemos, comme a pu le vérifier EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant au même groupe d’édition que ce média. Pour sa part, Rajoy a toujours rejeté avoir été au courant des activités d’autodéfense que Villarejo reflétait dans ses agendas.

Et l’intermédiaire supposé entre Villarejo et le Premier ministre était l’avocat Javier Iglesias, dont il notait sur son agenda le 25 avril 2013 : « Relation directe avec Raj ». A un autre moment, il assure que cet avocat parlait de « ses contacts avec Raj ». Et c’est Iglesias, toujours selon le commandement de la police, qui l’a informé que l’« asturien », se référant à Rajoy, -qui est en réalité galicien-, Il lui avait demandé de donner « canne » à l’ancien vice-président du gouvernement de Madrid, Ignacio González, qui a fait l’objet d’une enquête concernant l’achat d’un penthouse de luxe à Estepona (Malaga) : « Il propose de suivre la piste de l’argent. J’attendrai l’accord du ministre », écrit le commissaire à la retraite.

Annotations de Villarejo. |

Ce journal a contacté l’avocat Javier Iglesias, qui a démenti avoir agi comme intermédiaire entre Rajoy et Villarejo. Cependant, le commissaire a noté, à de nombreuses reprises, de prétendues rencontres d’Iglesias avec le Premier ministre. Ainsi, le 13 mars 2014, il écrit : « Javier Iglesias. Il a appelé pour se rencontrer ces jours-ci. Il a vu Raj hier. déjà cospe [María Dolores de Cospedal] et veut commenter. Tout va bien apparemment« .

Annotations de Villarejo. |

Annotations de Villarejo. |

Sale guerre dans le gouvernement Aguirre

Toujours à propos d’Iglesias, le chef présumé du clan policier a écrit dans son agenda que González voulait « négocier avec Raj. Et il veut sortir du grenier ». Alors que EL PERIÓDICO DE ESPAÑA avançait, Villarejo a fait exploser le sale guerre qui a été vécue en 2011 dans le gouvernement de Esperanza Aguirre dans la Communauté de Madrid entre l’ancien ministre de la Présidence Francisco Granados et l’ancien vice-président Ignacio González. Concrètement, Granados a alerté l’ancien commandement de la police des prétendues activités de corruption que son rival de l’époque dans la Communauté de Madrid aurait menées.

Dans les journaux, il y a d’autres notes, inconnues jusqu’ici, sur le cas du grenier. Plus précisément à propos d’un rencontre présumée de Villarejo avec le président de la Athlète de Madrid, Enrique Cerezo, qui a été accusé dans l’affaire, mais qui a fini par disculper car la procédure a été archivée : « Il a appelé pour nous voir. Je propose que ce soit lundi. Hier il était avec Igles, il avait très peur. L’argent vient de la banque Merril Lynch de Miami« , a-t-il écrit le 7 mars 2013.

Dans un autre passage, il écrit : « Javier Iglesias. Il dit que la clé de l’IG se trouve dans les sociétés Cerezo. qui ne sont pas régularisés. Il est très préoccupé par ses liens avec Óscar. » Précisément, dans le cas du grenier, un enregistrement d’une conversation entre Cerezo et Villarejo est apparu.

Aussi contre Bárcenas

D’autres annotations aussi Ils lieraient Rajoy à l’opération contre Bárcenas, qui en 2013, après la publication par le journal El País des papiers de l’ancien trésorier, a menacé de jeter la couverture contre les dirigeants du PP, dont le président du gouvernement lui-même, accusé d’avoir inculpé en noir des dons illégaux de la comptabilité B.

Le 16 avril 2013, il écrit : « Il propose qu’Oli [el entonces jefe de la UDEF José Luis Olivera] Je l’ai accompagné pour voir Raj. « Et puis il se réfère à nouveau à Olivera lui-même, qui » propose de collaborer avec des garanties « . »Raj. il continue de donner OK pour donner la canne » se poursuit le 23 mai de la même année.

« Intérêt de Raj »

D’autres manuscrits montrent la supposé » intérêt de Raj. pour tous les mouvements de LB [Luis Bárcenas] et l’environnement de Podemos. je reste pour vous tenir au courant » a écrit Villarejo. Dans une autre section, le commissaire soutient qu’Iglesias lui a dit que Rajoy lui avait demandé si la femme de Bárcenas, Rosalía Iglesias, avait rencontré le directeur d’un journal national.

Les ordres du jour font également état d’une prétendue rencontre entre Rajoy et l’ancien trésorier du PP Álvaro Lapuerta, dans laquelle ce dernier aurait tenu des promesses que des mois plus tard n’ont pas été tenues.

Le 8 novembre 2013, au milieu de l’opération Kitchen pour tenter de « nettoyer » les preuves contre le PP et ses accusations de financement illégal, note Villarejo, faisant allusion au désormais commissaire Andrés Gómez Gordo, qui était le chef de María Dolores sécurité de Cospedal dans le gouvernement de Castilla-La Mancha: « Notez que le discours de Raj sera transcrit. se référant au paiement de 200 de Cosp« . Quelques lignes ci-dessous, à propos d’Enrique García Castaño, Villarejo dit: » Touchez pour être au courant des mouvements de Sergi [el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva]. La décision est prise d’annuler l’enregistrement s’il est déplacé.« .

Enfin, le secrétaire d’État à la sécurité Francisco Martínez a transféré à Villarejo ce « L’opération » était « en cours. Il insiste pour que l’enregistrement soit annulé même si Serg est brûlé« Et puis l’avocat Javier Iglesias demande au commissaire » comment Sergi va-t-il informer Raj. «