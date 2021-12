Villarejo a écrit ses manœuvres pour influencer l’un des juges qui le juge maintenant à l’audience

29/12/2021 à 07:29 CET

Ton Calleja

Commissaire José Manuel Villarejo en 2014, il a écrit dans un de ses journaux intimes les prétendues manœuvres qu’il aurait menées pour tenter d’influencer le juge Fermín Javier Echarri Casi, qui à l’époque instruisait devant le tribunal d’instruction numéro 52 de Madrid une affaire pour délits fiscaux contre l’homme d’affaires hispanolibanien Abdul Rahman El Assir, -qui accompagne maintenant Juan Carlos I à Abu Dhabi-, comme indiqué dans la Documentation dans le résumé, à laquelle EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant à ce groupe, Prensa Ibérica, a eu accès. Echarri forme avec la présidente Ángela María Murillo Bordallo et la magistrate Carmen Paloma González Pastor le tribunal qui juge Villarejo et d’autres personnes jugées dans trois des premières pièces distinctes de l’affaire Tandem.

Des sources proches du magistrat ont catégoriquement nié qu’Echarri ait rencontré le commissaire, que les sources consultées assurent qu’il n’a pas été au courant avant le début du procès dans le Audience nationale le 13 octobre dernier. Ils rejettent également le fait que ce magistrat, qu’ils qualifient d’austère et d’honnêteté, se soit entretenu avec le doyen de l’époque, José Luis González Armengol, de cette question ou de toute autre question juridictionnelle.

Dans leurs agendas, dont la pertinence a été défendue à la fois par le juge d’instruction de l’affaire Villarejo, Manuel García Castellón, et par le parquet anti-corruption, -pour lequel ils ont été intégrés dans les différentes pièces distinctes de l’affaire-, les allégations chef du clan policier explique les démarches qui auraient été effectuées pour tenter d’exonérer de justice le trafiquant d’armes hispano-colombien Abdul Rahman El Assir, beau-frère de son partenaire Adrián de la Joya, qui avait des problèmes juridiques.

« Beau-frère de la joie »

Ainsi, le 6 mars 2014, il a écrit, après s’être entretenu avec « Salas », se référant au commissaire de Barajas de l’époque, Carlos Salamanca : «Abdul Rahman El Assir, le beau-frère de Joy [Adrián de la Joya]. Extrad. Sirène« . Les bureaux dits Sirene ont été créés dans le cadre de l’accord de Schengen pour, entre autres, rechercher les personnes requises par les autorités judiciaires européennes pour leur arrestation à des fins d’extradition. Et à peine quatre jours plus tard, le 10 mars de la même année, Villarejo a inclus parmi les questions en suspens la « commission » de De la Joya.

Tel que publié par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, Villarejo a fait appel à l’ancien doyen des tribunaux de Madrid, José Luis González Armengol, qui selon les ordres du jour a promis de s’entretenir avec le juge titulaire du tribunal d’instruction numéro 52 de Madrid, qui avait inculpé le commerçant d’armes pour diverses infractions fiscales : « Fermin Echarri. Juge du 52 qui prend le sujet El Assir. L’avocat dit que si ça se dégonfle, tout s’arrête en France« , a écrit Villarejo. González Armengol n’a pas répondu aux questions de cet écrit sur sa supposée intermédiation.

Le 7 juillet, Villarejo notait : « Demain 10h00, entretien au Tribunal 52. Rappel de ». Et un jour plus tard, il a enregistré dans son journal une rencontre présumée avec l’enquêteur de l’affaire. Cependant, le manuscrit ne précise pas que le conservateur a participé : « Fermín Juzgado 52. Très correct et réceptif. Il veut retourner à l’AN [Audiencia Nacional]. Il semble très lié à Armengol « . Une entrée de ce jour indique qu’une personne, qu’il identifie comme « GRANO », a participé à cette réunion et qu’il pourrait s’agir d’un avocat : Villarejo écrit à son sujet, textuellement : « Très content de l’impression due au rendez-vous en ’52. Il a accepté de transmettre les étapes à El Assar (sic). Appel en instance pour… ». A un autre moment, Villarejo fait allusion à une rencontre avec De la Joya et avec ledit avocat : » Rencontre avec Grano et préparatifs pour faire la question d’El Assar « , a écrit le commissaire, faisant allusion à son beau-frère -partenaire de droit.

A quitté la cour

Villarejo a écrit dans son agenda en octobre 2014 que Fermín Echarri avait quitté le tribunal dans lequel l’ami trafiquant d’armes de Juan Carlos Ier faisait l’objet d’une enquête, et c’est pourquoi le commissaire a concentré son attention sur le remplaçant, le juge Belén Sánchez Hernández. Il aurait également tenté de recourir, toujours selon les agendas, à l’ancien doyen Antonio Viejo, avec qui il n’a pas non plus atteint son objectif d’aider le beau-frère de sa compagne.

Cependant, les manœuvres du commissaire, qui a interpellé la Chambre qui le juge, dont Echarri, ils n’ont pas permis à Abdul Rahman El Assir d’échapper à la justiceEh bien, il a fini par être traité. L’audience a été suspendue à plusieurs reprises car il y avait un problème avec l’attribution du montant convenu. Plus précisément les 4 octobre, 6 novembre et 5 décembre 2019. Également les 5 février et 5 mars 2020.

Le 6 mars 2020, il a été mis en recherche, capture internationale et rébellion après s’être abstenu de comparaître au procès qui devait se tenir devant la section 15 du tribunal provincial de Madrid, dans lequel le parquet des affaires économiques a requis une peine de huit ans de prison pour El Assir et le paiement d’une amende de 73 923. 014 euros. Il a également demandé d’indemniser le Trésor public en responsabilité civile par le versement de 14.784.602 euros.