Villarejo a manœuvré devant les tribunaux pour disculper le marchand d’armes accompagnant Juan Carlos I

28/12/2021 à 07:17 CET

Ton Calleja

Commissaire José Manuel Villarejo manœuvré devant la police et les juges pour tenter de sauver le trafiquant d’armes Abdul Rahman El Assir de la justice, recherché et capturé depuis le 6 mars 2020, après avoir omis de comparaître dans un procès qui devait se tenir devant la section 15 du tribunal provincial de Madrid, comme indiqué dans ses journaux, auquel EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, un journal appartenant à le même groupe éditorial que ce média. Le Parquet a exigé pour El Assir une peine de huit ans de prison et le paiement d’une amende de 73 923 014 euros, et qu’il indemnise également le Trésor public pour responsabilité civile du paiement de 14 784 602 euros. Malgré cette fuite devant la justice et le non-paiement de ses obligations fiscales, le roi émérite, Juan Carlos Ier, a renoué avec Assir lors de son séjour à Abu Dhabi, la ville où ils résident tous les deux, selon El País.

El Assir est une ombre dans les tribunaux espagnols. Poursuivi par le Trésor pour un délit fiscal, il change d’avocat et retarde le dossier. Ses avocats ont toujours annoncé une mise en conformité imminente, la solution classique pour les délits fiscaux, dans laquelle les accusations et les défenses s’accordent sur une peine qui n’entraîne pas d’emprisonnement. El Assir a allégué des difficultés à déplacer son argent, mais a rapidement laissé ses propriétés en Espagne abandonnées et s’est échappé. Il retardait les procès jusqu’à ce que la justice le mette en recherche et capture.

En 2016, il était déjà installé en Suisse et affrétait un avion privé pour le jet qui se rendait au mariage de sa fille. Quitter la Suisse pour Abu Dhabi avec un mandat de perquisition et d’arrêt espagnol en attente a dû utiliser une autre identité que la vôtre. Quelque chose qui ne sera pas un problème pour quelqu’un avec vos contacts. Déjà dans le cas de l’Espagne, il possédait des passeports de diverses nationalités. Ce qu’on ne savait pas de son parcours, c’est qu’il avait été en contact avec l’homme clé à toutes les sauces, l’ex-commissaire José Manuel Villarejo, et qu’il avait manœuvré avec la justice pour le libérer de l’accusation avec des contacts à tous les niveaux. .

La relation de Villarejo avec Abdul Rahman El Assir remonte au moins à novembre 2013, lorsque le commissaire a rencontré Adrián de la Joya, un homme d’affaires qui était marié à Cristina Fernández Longoria, dont la sœur était l’épouse d’El Assir : « Sujet étroitement lié à considérer », a écrit le chef présumé du clan policier démantelé par la Cour nationale et le parquet anti-corruption avec Opération Tandem.

Et depuis le début de 2014, Villarejo a commencé à essayer de débarrasser El Assir de ses problèmes avec les tribunaux espagnols. Selon les annotations des ordres du jour, dans lesquelles le commissaire reflétait ses activités professionnelles, Villarejo a contacté au moins trois fois l’agent responsable de la soi-disant opération Guêpe contre le trafic d’armes : le commissaire Juan Rueda, qui a ensuite été nommé directeur général adjoint des relations internationales du secrétaire d’État à la sécurité du ministère de l’Intérieur : « Plusieurs avis sur l’importance d’El Assir. Nous sommes d’accord pour continuer à parler de la question. « Toucher Assir, problème dans la vente d’armes 94 Pakistan et Arabie Saoudite« . » Touchez pour envoyer un e-mail concernant les données Assir Interpol. Cela parait très correct. Très réceptif à collaborer sur le dossier Assir », écrit le commissaire dans son journal à propos de ses premiers contacts avec le commissaire Rueda.

Il a prévenu son patron

Mais Villarejo s’est non seulement limité à contacter le commissaire chargé des enquêtes sur l’affaire Avispa, mais l’a également porté à la connaissance de ses patrons : le directeur adjoint des opérations (DAO), Eugenio Pino, et le secrétaire d’État à la sécurité, Francisco Martínez, comme on peut le lire dans les annotations de fin avril 2014.

Pourtant, le commissaire n’a pas atteint son objectif, comme il l’écrit dans son agenda, dans lequel il dit littéralement le 6 mai 2014 : «Juan Rueda. Avis de difficulté à venir en aide à El Assa. Le juge voit cela difficile ». Villarejo écrit le nom de ce marchand en majuscules et de différentes manières : « ASSIR ». « EL ASSA », « EL ASSAR » et « ASSAD ».

Le 13 mai 2014, Villarejo a rendu compte d’une rencontre tenue à Genève avec Al Assir et son beau-frère, Adrián de la joya. Et ci-dessous il fait allusion à une affaire de corruption connue en France sous le nom de « Karachi-Sarkozy « et » 1995 Eduard Balladur. Bombardement de bus au Pakistan en 2002. Chirac a gagné. 11 ingénieurs français morts. Juge antiterroriste Jean Louis Bruguière« .

Assir a été condamné par contumace par le soi-disant Karachigate, concernant la vente d’armes de la France au Pakistan. Une partie des commissions de vente de sous-marins a financé la campagne pour la présidence de la République du Premier ministre Édouard Balladur, rappelle l’information d’El País.

Procédures devant les tribunaux

Mais Villarejo aurait également fait des représentations devant les tribunaux de Madrid, toujours selon les journaux de ce policier qui ont été réquisitionnés dans un registre ordonné par le parquet anticorruption alors que le commissaire restait en détention préventive. Il s’est adressé au doyen du tribunal de Madrid de l’époque, José Luis González Armengol, qui a promis de s’entretenir avec le juge titulaire du tribunal d’instruction numéro 52 de Madrid, qui avait inculpé le marchand d’armes de divers délits fiscaux : « Fermin Echarri. Juge du 52 qui prend le sujet El Assir. L’avocat dit que si ça se dégonfle, tout s’arrête en France« , a écrit.

El 23 de junio de 2014 Villarejo alude a una reunión con De la Joya y con « un enviado de El Assir », quien sería « Hugo Assir », sobre quien también escribe: « Muy contento con las explicaciones. Plantear el tema para resolverse sobre l’été ». Et le 8 juillet de la même année, il écrivit à nouveau à propos de ce qui semble être une rencontre avec l’instructeur de l’affaire : « Fermín Juzgado 52. Très correct et réceptif. Il veut retourner à l’AN [Audiencia Nacional]. Il semble très lié à Armengol « .

Un jour plus tard, le 9 juillet 2014, l’opinion d’une autre personne que Villarejo identifie avec le nom de « GRANO » est également reflétée à l’ordre du jour. Et de lui il dit : « Très content de l’impression pour le rendez-vous en ’52. Il a accepté de transmettre les étapes à El Assar. Appel en instance pour … « . Le 3 septembre, il y a de nouvelles allusions de Villarejo à l’affaire: » De la Joya. En attendant l’envoi de la Note sur le beau-frère. « Des mois plus tard, le 5 novembre 2014. » Hugo « est venu » expressément pour récupérer le rapport. » « Assir » lui-même était « très content du rapport publié. Il propose de nous voir demain à Genève. Je ne peux pas confirmer avant 17 ou 18 » a écrit Villarejo.

Voyage à Genève

Quelques jours plus tard, De la Joya a suggéré à Villarejo de rencontrer son beau-frère à Genève, après un voyage qu’ils ont effectué en Arabie saoudite avec le collaborateur présumé du FBI José María Clemente Marcet. Cette rencontre dans la ville suisse a lieu le 9 janvier 2015. Et à ce sujet le commissaire précise : « L’ASS. Apparemment d’accord. 7-8 maintenant ; 10 plus tard et jusqu’à 25 à la fin.« De la Joya est pour sa part » très déterminé à clore les morceaux. Je le vois étroitement lié à El Assir »Remplissez l’entrée de journal pour l’ancien policier.

Avec le départ de Fermín Echarri du tribunal, Villarejo reporte son attention sur le magistrat qui le remplace : « Belén Sánchez Hernández. Tribunal d’instruction numéro 39. Lunettes, 50, […] rigoureux. Il s’occupe de tout car le propriétaire n’est plus là. Touchez Armen pour l’aider. Grain dit que quelque chose bouge très discrètement», a complété le 2 octobre 2014 le commissaire, qui va jusqu’à assurer que « GRANO », malgré le fait qu’une de ses ressources a expiré le 30 octobre, n’était pas très inquiet : « Il insiste sur le fait qu’il fait confiance au soutien que nous lui donner », écrit Villarejo, qui fait allusion à une rencontre avec De la Joya « GRANO » pour préparer « le dossier d’Al Assar ». la Profession d’Avocat de l’Etat sur la question d’El Assar » et son intention de faire appel, car le Procureur des Crimes Economiques ne l’avait pas fait.

Le 8 octobre 2014, le commissaire a rendu compte de ses activités au secrétaire d’État à la Sécurité, Francisco Martínez, selon les notes à l’ordre du jour, qui se lisent comme suit : « Al Assir des données très solides sur les mouvements d’hommes d’affaires et d’hommes politiques catalans en SuisseCependant, Martínez lui-même a répondu des semaines plus tard au commissaire qu’un homme d’affaires l’avait accusé de s’être associé à Assir pour « son entreprise ».

Rencontre avec le doyen

Mais l’activité de Villarejo ne s’est pas limitée à essayer de convaincre la police et les juges d’exonérer le beau-frère de son partenaire, Adrián de la Joya. Dans ses agendas, il est indiqué que le 27 octobre 2014, José Luis Armengol a organisé une rencontre avec son successeur au doyen, Antonio Viejo, à propos duquel le commissaire écrit : « Très correct et proche. Invité à prendre un café. Ils ont parlé de l’instruction de Fermín Echarri et de la nouvelle, encore à résoudre« Cette première rencontre s’est achevée par un repas auquel participait également le chef de l’époque de l’UDEF, José Luis Olivera, qui connaissait déjà le doyen.

Ce déjeuner aurait eu lieu le 6 novembre 2014, jour où Villarejo fait plusieurs annotations sur la réunion. « Olivera : déjeuner avec Viejo et Armengol ». « Armengol : très réceptif à toutes sortes de soutien. Il ressemble à un vieil homme ». « Antonio Viejo : Apparemment très collaboratif. Le tuto et la bonne relation sont déjà établis. Boucle d’oreille de soutien thème Joy [Adrián de la Joya], à qui il demande ensuite « d’aller prendre un café avec le doyen« Depuis le 12 novembre 2014, Armengol est chargé de « parler et tester » le doyen et « le juge ».

Cependant, d’autres annotations montrent qu’Armengol ne transfère pas à Viejo les démarches que Villarejo lui demande, puisqu’il considère qu’« il peut avoir peur ». Le commissaire finit par perdre patience car il considère que le L’ancien doyen lui donne toujours « long. Il n’avait rien dit à Viejo. Il reste à prendre des dispositions et à appeler. Il ne le fera pas », prédit-il.. Et c’est pourquoi le commissaire envisage d’aller directement à Viejo : Attendez qu’Olivera appelle car Armengol ne fait rien. »

À la recherche et à la capture

LE PERIÓDICO DE ESPAÑA n’a pas pu connaître la version d’Antonio Viejo et José Luis González Armengol. Mais dans une information d’eldiario.es González Armengol a fait allusion au fait que lorsque ces annotations ont été faites, il n’était plus doyen des tribunaux de Madrid. Pour sa part, Viejo a reconnu avoir été avec Villarejo « deux ou trois fois ».

Ce que ce journal a pu confirmer, c’est que la justice n’a pas disculpé Abdul Rahman El Assir, qui s’est retrouvé au banc des accusés. L’audience a été suspendue à plusieurs reprises car il y avait un problème avec l’attribution du montant convenu. Plus précisément les 4 octobre, 6 novembre et 5 décembre 2019. Également les 5 février et 5 mars 2020. Le 6 mars 2020, il est mis en recherche, capture internationale et rébellion. Cependant, Juan Carlos Ier a repris ses relations avec l’ex-beau-frère d’Adrián de la Joya, l’un des principaux accusés de la Cas tandem.