Villarejo accuse Sanz Roldán d’avoir « mal calculé les choses » avec l’attaque de l’A-17

01/11/2022

Le à 15:49 CET

Angèle Vazquez

Sans lui donner d’importance, comme celui qui ne veut pas de la chose, l’ex-commissaire José Manuel Villarejo a profité de la deuxième journée au cours de laquelle il déclare devant le tribunal du Tribunal national qu’il est jugé par trois de ses contrats à espionner ses rivaux et la compétence de ses clients pour tenir responsable de Attaques de Barcelone et Cambrils de 2017 à la personne qu’il a toujours reproché de s’asseoir sur le banc et que plus de cent ans de prison sont demandés pour lui : l’ancien directeur du CNI Félix Sanz Roldan.

A la question du procureur anticorruption Miguel Serrano pourquoi le CNI pourrait vouloir « surveiller sa vie » et être celui qui a enregistré ses rencontres, comme il l’a déclaré ce lundi, alors qu’il s’agissait, comme il l’a dit, de faveurs personnelles, comme celle qu’il venait de dire avoir fait au mari de la présentatrice Ana Rosa Quintana, ou affaires ou problèmes entre particuliers, Villarejo a répondu avec agitation.

« Malgré ma retraite, j’ai continué à travailler avec le CNI jusqu’au jour où ils m’ont arrêté. J’enregistrais avec eux pour essayez de réparer le désordre de l’attaque magnétique Ripoll qu’en fin de compte c’était une erreur de Sanz Roldán pour mal juger les choses pour donner un peu peur à Catalogne », a-t-il déclaré, bronchant à peine.

Il n’y a eu aucune autre référence aux attentats de Barcelone et de Cambrils. Il s’est borné à dire qu’il continuait « d’entretenir des relations avec certaines des personnes qui le respectent au CNI » et en même temps d’attribuer aux mêmes services secrets la fabrication de preuves contre lui, parmi lesquelles il a catalogué toutes les personnes exhibées. par le procureur du CNI, tels que ceux dans lesquels est enregistré le trafic d’appels existant entre les protagonistes de la bataille qui s’est déclenchée entre les héritiers de l’urbanisation La Finca, près de Madrid.

Faveur personnelle

Il était beaucoup plus bouleversé en évoquant la déclaration faite ce lundi par le mari de Ana Rosa Quintana, homme d’affaires Juan Muñoz Tamara, qui est parvenu à un accord avec le parquet par lequel il reconnaît les accusations. Il était tellement en colère qu’il a profité des questions anti-corruption pour s’assurer qu’il n’avait jamais signé de contrat avec lui, mais lui a plutôt demandé une « faveur personnelle », parce que le présentateur lui a demandé d’aider « son mari ».

Si lors de la première séance il a affirmé qu’il était le seul prévenu à avoir menti, ce mardi il a soutenu qu’Ana Rosa lui avait déjà dit « j’avais demandé beaucoup de faveurs« Quant au « plagiat de son livre » ou de celui de son mari, car elle avait payé avec de « fausses factures » et, comme elle était « plus jeune » qu’eux, sans tenir compte du fait qu’elle était célèbre.

La colère est venue d’avoir impliqué son fils, qui est également assis sur le banc, quelque chose qui l’ex-commissaire qualifié d' »obscène » et cela l’a amené à ajouter que Muñoz « avait besoin d’argent noir pour payer la corruption » et que c’est lui-même qui lui a donné 20.000 euros dans son bureau.

Vidéo à un ancien juge

Dans sa déclaration, l’homme d’affaires, pour qui le procureur demande 11 mois de prison, au lieu des huit ans qu’il avait initialement requis, a admis que Villarejo lui avait fourni une vidéo de l’avocat de la personne qui lui devait de l’argent consommant de la drogue, bien qu’il ne l’a pas fait, car il avait déjà circulé à Marbella lorsqu’il était juge. Selon Villarejo, 20 000 euros C’était pour les agents des services secrets et il n’était qu’un intermédiaire.

Il a également tenté de tourner la vidéo de l’ancien juge et avocat Francisco Javier de Urquia la présenter comme une plainte pour la défense de la justice, en rendant publiques les mauvaises habitudes des juges et des procureurs. Il a pris soin de s’assurer que la vidéo a été obtenue après une recherche sur Internet et que son fils l’a seulement aidé à brancher un câble à l’ordinateur, car il est « un maladroit », pas parce qu’il a participé à l’enregistrement comme cela a été déduit du procureur. questions. Chaque fois qu’il le pouvait, il arguait que l’accusation contre son fils et sa femme avait été produite pour le réduire au silence sans succès.

Insulte à l’intelligence

Villarejo avait précédemment décrit comme « insulte aux renseignements » les rapports présentés par le parquet qui comprenait des demandes de trafic d’appels au commissaire Enrique García Castaño, également accusé, alors chef de l’Unité centrale d’appui opérationnel (UCAO).

Selon Villarejo, des tests étaient fabriqués contre lui depuis 2013, donc cela ne leur donnait pas de crédibilité. Cependant, il a été permis de faire valoir que le CNI s’intéressait à l’héritage de La ferme, car c’est l’ancien président du gouvernement Felipe González qui, par un intermédiaire, lui a demandé d’aider la fille aînée du propriétaire décédé.

L’ex-commissaire n’a réussi à témoigner que le matin, car son avocat, Antonio García Cabrera, a allégué qu’au cours de la première séance il avait eu des problèmes de tension et « Fatigue extrême« L’après-midi chez vous.