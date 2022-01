Villarejo allègue un manque d’impartialité pour récuser l’un des magistrats qui le jugent

01/05/2022 à 18:18 CET

Cristina Gallardo / Tono Calleja

Le commissaire à la retraite José Manuel Villarejo a présenté un incident de récusation contre Fermín Echarri, l’un des membres du tribunal de la Haute Cour nationale qui le juge pour les premières pièces distinctes de la Cas tandem. Allégations manque d’apparence d’impartialité de ce juge pour ne pas avoir informé ses collègues que, etEn 2014, il aurait participé à une rencontre avec l’ancien policier dans lequel il cherchait un « une issue discrète » aux problèmes judiciaires d’Abdul Rahman El Assir, le marchand d’armes qui accompagne dernièrement Juan Carlos Ier à Abu Dhabi.

Ainsi, le curateur prend acte de l’information publiée par EL PERIÓDICO DE ESPAÑA le 28 décembre, dans laquelle il rend compte de la entrées que vous avez faites dans vos journaux personnels à propos de cette question. Des sources proches du magistrat Echarrje nie qu’il ait rencontré Villarejo pour traiter le cas de l’homme d’affaires hispanolibanien.

Dans la lettre de récusation à laquelle ce journal a eu accès, il est indiqué que Villarejo, ayant connaissance des informations publiées, reconnaître le fait objet du même bien qu’il ajoute qu’il ne se souvenait pas que le juge qui en 2014 était le chef du tribunal d’instruction numéro 52 de Madrid, est le même qu’en 2022 fait partie du tribunal qui le juge pour les pièces ‘ Peintre’, ‘Terre’ et ‘Fer’.

Silence face aux émérites

« Comme il s’agit d’une autre affaire commandée par la CNI, encore une fois lié au Roi émérite, notre client n’avait pas l’intention de le mettre en lumière» précise-t-il dans son mémoire, alors qu’il est contraint de le faire pour se défendre., le juge le doyen sortant des tribunaux madrilènes José Luis Armengol et son suppléant, Antonio Viejo, « Ils ont tous deux été informés de la profondeur de l’action » et l’ont tous deux présenté devant le désormais magistrat du Tribunal national « comme représentant connu et accrédité de la sûreté de l’Etat & rdquor ;.

Pour cette raison, et toujours selon le dossier de récusation, « ce juge en charge du dossier (…) il a accepté la rencontre et a lancé les démarches demandées « dans le cadre d’une action sensible aux intérêts nationaux ».

Cela explique la raison pour laquelle la relation a été appréciée par Villarejo comme indiqué dans l’entrée qu’il a faite le 8 juillet 2014 : « Fermín, Cour 52. Très correct et réceptif. Il veut retourner à l’AN [Audiencia Nacional]. Ça a l’air très lié à Armengol. »

Intérêt direct présumé

Selon Villarejo, qui signe l’acte de récusation en sa qualité d’avocat, « en supposant que le plus illustre magistrat saisi n’ait pas commenté au reste de la Cour, les actions déférées », Elle serait affectée par la cause prévue au 10 de l’article 219 de la loi organique du pouvoir judiciaire (LOPJ), en appréciant un « intérêt direct ou indirect manifeste pour la cause ou, à tout le moins, un conditionnement ou une prise de position, qui entraînerait un manque plus qu’évident d’apparence d’impartialité subjective et objective de la personne mise en cause ».

« Le moins frappant est le cadeaux prémonitoires de notre client -ajoute Villarejo en se citant-, qui, bien à l’avance, a prédit la destination finale de la Cour nationale où s’est retrouvé l’illustre magistrat, désormais récusé.

Comme il l’ajoute, c’est « en échange du retour à la Cour nationale, que s’est-il passé, s’est engagé à arbitrer avec le ministère public et le ministère public et conclure un accord avec El Assir en échange de réduire le montant de dix à trois millions d’euros, quoi finalement cela ne s’est pas produit parce que je ne connaissais pas la philosophie arabe cela oblige à négocier avec le critère qu’« ils gèrent le temps, même si nous autres Occidentaux avons les horloges » et qu’un accord préalablement convenu ne leur aurait pas été proposé ».

Echarri, conclut Villarejo, « peut difficilement justifier qu’il ait oublié, étant juge d’instruction à Madrid, qu’il a participé, avec notre client à une affaire de la plus haute sensibilité, étant informé qu’il agissait au nom de la sûreté de l’État, prendre les mesures suggérées par tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, sont intervenus dans l’affaire qui a touché El Assir, entre autres, pas moins de deux doyens des tribunaux d’instruction de Madrid. contaminé votre objectivité, Ajouter.

Le « problème » El Assir et la vente d’armes

Concernant l’affaire d’El Assir, Villarejo explique dans son mémoire, en effet en 2013 et 2014, il lui a été demandé agir « dans les affaires où d’autres envoyés du CNI ont échoué » et L’une d’entre elles était de chercher une solution discrète au problème judiciaire qu’avait le trafiquant d’armes El Assir, dans le numéro du tribunal d’instruction dont le juge Echarri était le chef.

Le problème résidait, selon El Assir lui-même, en ce que, une cause avait été ouverte pour lui en Espagne, sous la pression de la France, avec l’intention que la Suisse accepte la remise qui lui avait été refusée à plusieurs reprises, à l’occasion d’une enquête française ouverte sur le soupçon qu’elle pourrait être liée à la bombardement au Pakistan en 2002 du bus transportant des ingénieurs experts français des sous-marins nucléaires, 11 d’entre eux sont morts.

Villarejo poursuit son récit en notant que, selon le marchand, « le gouvernement de PP avait cédé aux exigences du juge antiterroriste Jean Louis Bruguière et a permis aux avocats de l’Etat d’initier un faux motif de délit fiscal de se joindre au parquet français et ainsi de faire pression sur les autorités suisses. Mais il avait déjà prévenu l’émissaire du directeur du CNI que s’il se retrouvait en France il parlerait de ses activités dans le commerce des armes en Espagne, avec des preuves qui compromettent les hautes institutions de l’Etat.

« En effet, notre prévenu a pu vérifier lors d’une des nombreuses rencontres qu’il a eues en Suisse avec ledit El Assir que documentation conservée sur les opérations de trafic d’armes dans laquelle il serait impliqué, entre autres, le société liée à l’État espagnol, Alkantrara Iberian Exports ».

L’importance de cette documentation, selon le commissaire à la retraite, résidait dans le fait qu’il s’agissait d’un Société hispano-saoudienne, créée en 1978 entre les maisons royales des deux pays, « qui servirait de médiateur dans le commerce d’armes, avec toutes les connotations que cela pourrait entraîner dans la société espagnole du XXIe siècle ».