Villarrea est citée avec son histoire la plus noire

29/04/2021

Act. À 11:28 CEST

Alba Lopez

Les larmes de ce 25 avril 2006 ont déjà séché. Le temps, qui guérit tout, a permis à Villarreal et à ses fans d’oublier le élimination en demi-finale de la Ligue des champions aux mains de l’Arsenal d’Arsène Wenger. Et le putain de pénalité raté Riquelme qui aurait porté la cravate à la prolongation et qui sait plus tard ce qui se serait passé.

L’histoire, fantasque, a voulu que les chemins des deux équipes se recroisent 15 ans plus tard. Cette fois dans une autre compétition comme la Ligue Europa, mais avec le même prix en jeu: un passage en finale. La présence d’Unai Emery dans le banc ‘groguet’ mettra le morbide à la rencontre. Le Basque n’a pas bien terminé son parcours en tant que manager d’Arsenal et veut se venger. Il y aura des affaires inachevées partout ce soir à La Cerámica.

Pau Torres, Parejo, Gerard Moreno ou Alcácer prennent le témoin du Quique Álvarez, Senna, Riquelme ou Forlán. Nous espérons cette fois avec une fin heureuse. En avance, ils ne seront pas Campbell, Fàbregas, Ljungberg ou Henry, mais des footballeurs comme Thomas, Pépé, Lacazette ou Aubameyang ce ne sont pas non plus du mucus de dinde. Les Gabonais désignent le banc après avoir souffert du paludisme ces dernières semaines, bien que l’affaire soit compliquée pour les “ artilleurs ” à coup sûr Mikel Arteta se tournera vers lui. L’ancien assistant de Guardiola à City a confirmé hier que Lacazette a surmonté ses problèmes de tendons ischio-jambiers et est disponible, il vise donc onze ans, tel quel Tierney, récupéré de sa blessure au genou.

A Villarreal, Emery sortira avec l’équipe de gala, avec Gérard Moreno à la tête. L’attaquant catalan traverse son meilleur moment depuis son arrivée au club et sa contribution est présumée capitale aujourd’hui. Il sera accompagné à l’étage par Alcacer et Chukwueze. Pau Torres mènera la défense et Égal il en fera de même dans la salle des machines. Garde prétorienne d’Unai qui n’échoue jamais. Bien sûr, ce n’est pas le jour de le faire.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Alcácer, Chukwueze.

Arsenal: Enregistrer; Bellerín, Marí, Holding, Tierney; Thomas, Xhaka, Smith Rowe; Pépé, Lacazette, Saka.

Arbitre: Artur Dias (Portugal).

Stade: La céramique.

Heure: 21h00