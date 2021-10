Villarreal, à la recherche de la première victoire en Suisse

20/10/2021 à 16h27 CEST

Villarreal d’Unai Emery rend visite aux Young Boys lors de la troisième journée de l’UEFA Champions League avec l’urgence de marquer leur première victoire lors de l’édition 2021/22: après le nul contre l’Atalanta et la défaite contre Manchester United, les trois points sont vitaux pour ne pas rater le train de la partie haute du classement du groupe F.

Le Castellón, qui contre Osasuna a consommé la première défaite de la saison en Liga, Ils n’ont pas le départ attendu : ils ont cinq nuls, deux victoires et une défaite en Liga, ils n’ont pas encore gagné en Ligue des champions et ils ont raté la Supercoupe d’Europe contre le Chelsea de Thomas Tuchel. au premier match de la saison.

L’équipe groguet est de retour en Ligue des champions en tant que championne actuelle de la Ligue Europa : a battu Manchester United, l’équipe avec laquelle ils partagent le groupe cette saison, lors d’une séance de tirs au but pour l’histoire et a remporté le premier titre continental de leur histoire. La chance, cependant, lui a échappé : Il a joué avec deux rivaux difficiles tels que l’Atalanta et Manchester United.

Accédez aux phases finales, le grand objectif

Le sous-marin jaune a un objectif clair dans cette phase de poules : décrocher le ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, que ce soit en premier ou en deuxième classé. Pour ce faire, vous devez commencer par obtenir les trois points lors de votre visite en Suisse et laisser derrière vous la dernière place du groupe avec un seul point jusqu’à présent..

Les hommes d’Unai Emery seraient placés en troisième position quoi qu’il arrive dans l’autre match de groupe et dIls devront également battre l’équipe suisse au match du deuxième tour s’ils veulent mettre la pression sur les deux équipes qualificatives en cours., Atalanta de Gian Piero Gasperini et Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer.