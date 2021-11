Villarreal, Alavés, Grenade et Celta, pour éviter toute confusion en Coupe

29/11/2021 à 22:16 CET

Victoria, un classique du football de base de La Corogne, club dont sont par exemple sortis l’ancien footballeur du Real Madrid et l’équipe espagnole Amancio Amaro, rencontre Villarreal dans la Copa del Rey dans un match historique pour l’entité noir et blanc, qui n’a jamais été vue d’un égal auparavant.

L’étape sera la Première Division, le stade Abanca-Riazor, détenue et exploitée par la municipalité dans le cadre d’une concession par Deportivo, qui a jugé bon, avec un accord avec le conseil municipal, de le transférer à Victoria pour cette réunion.

Villarreal, de son côté, entame sa participation contre Victoria touchée après la défaite avec Barcelone, qui les laisse dans des complications en Ligue, donc la coupe peut être une bonne échappatoire pour obtenir un bon résultat et pouvoir prétendre au titre. L’équipe dirigée par Unai Emery débute cette compétition avec les absences des blessés Coquelin et Aurier, tandis que l’attaquant Gérard Moreno, déjà récupéré, pourrait disposer de quelques minutes.

Laguna-Grenade

Cinq catégories séparent Laguna et Granada dans un éliconditionné sportivement pour être joué dans un stade qui profite à Grenade. Les Nasrides, comme il est désormais traditionnel, parieront sur une équipe avec des joueurs avec quelques minutes en Liga et sur des joueurs locaux dans le but de surmonter le premier tour du tournoi.

Unami-Alavés

Unami, une modeste équipe de Ségovie qui joue dans la Ligue préférentielle de Castilla y León, affronte avec enthousiasme « Le jeu de nos vies & rdquor;, comme son capitaine Sergio Prieto a décrit le match qui mesurera le Deportivo Alavés. Les babazorros, tout l’indique, vont aligner une équipe pleine de remplaçants.

Ebro-celtique

Le Club Deportivo Ebro de Zaragoza affronte le premier tour de la Copa del Rey, où le Celta est mesuré, avec l’illusion qu’à la troisième occasion où Il a dû affronter une première division, le miracle opère et pouvoir éliminer son illustre visiteur du tournoi. Coudet va tourner.