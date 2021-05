Villarreal atteint sa première finale européenne

05/06/2021

À 23:08 CEST

La cinquième fois, c’est le charme. Sous les ordres d’Unai Emery, un expert pour gagner et atteindre les finales de la Ligue Europa, Villarreal sera à Gdansk. Le sous-marin jaune, pour cela, a quitté Arsenal après un grand match à la Céramique et endurant aux Emirats, les renvoyant ainsi à cette élimination fatidique des demi-finales de la Ligue des champions en 2006.

Villarreal a concouru de manière spectaculaire en Europe, se tenir en demi-finale sans avoir perdu de match. Un exploit pour une ville qui mérite cette opportunité de sceller son nom dans l’histoire de la compétition.

Jeu après match, ils ont montré qu’ils voulaient atteindre la finale, avec un bon jeu et du caractère, des victoires occasionnelles, une solvabilité défensive et défendant au maximum les résultats les plus serrés, il a surpassé ses rivaux de la stature de Salzbourg, tombés en compétition dans le groupe de l’Atlético et du Bayern, du Dinamo Kyiv et du Dinamo Zagreb, qui à son tour, a éliminé Tottenham après une égalité exceptionnelle.

Manchester United vous attend

Le travail est à moitié fait. Si atteindre la finale est déjà un prix, l’équipe Groguet veut mettre la cerise sur le gâteau en Pologne. Il n’aura pas du tout la tâche facile, puisqu’il devra danser avec les plus laids. Manchester United, après avoir détruit la Roma à Old Trafford et se positionner à la deuxième place dans une Premier League plus que compliquée, sera le favori théorique, mais n’abandonnez jamais pour un perdant face à une équipe dirigée par Emery et dirigée par Gerard Moreno, qui est dans un moment spectaculaire.

La cinquième fois c’est le charme

C’était la cinquième demi-finale européenne atteinte par le sous-marin jaune, mais à aucune des occasions précédentes, ils n’avaient réussi à surmonter cette phase, sûrement influencés par le fait de ne gagner aucun de leurs matches à l’extérieur. La première fois qu’ils l’ont essayé, c’était lors de l’ancienne Coupe UEFA en 2004, où Valence s’est mis en travers de leur couper les ailes. Le suivant, comme nous l’avons déjà mentionné, a été le plus douloureux, surtout à cause de la façon dont cela s’est passé et parce que c’était en Ligue des champions, quand ils sont tombés contre Arsenal de Thierry Henry et compagnie.

En 2011, c’est Porto qui, avec un douloureux 5-1 au match aller, les a laissés sans possibilité de faire demi-tour à domicile. Ils ont gagné, mais ce n’était pas suffisant. La dernière fois qu’ils ont atteint la dernière étape menant à la finale, Liverpool s’est mis en travers de leur chemin. Ils ont gagné à La Ceramica, mais un 3-0 à Anfield leur a de nouveau refusé la gloire, mais après ce soir, enfin ils pourront savourer et profiter d’une finale européenne.