Villarreal avec infirmerie complète en attente de Manchester United

21/11/2021 à 12h31 CET

Villarreal affrontera le match vital de la Ligue des champions mardi prochain contre Manchester United, dans lequel une bonne partie de leurs options pour avancer dans la compétition se joue à La Cerámica, avec des soins complets en raison des nombreux joueurs blessés, « touchés » et qu’ils sont en phase de récupération.

Ainsi, les joueurs aiment Gérard Moreno, Étienne Capoué, Arnaut danjuma Sergio Asenjo et Paco Alcácer, ils souffrent d’inconforts ou de blessures qui les font douter, auxquels il faut ajouter les footballeurs Jouun Foyth, Pin de Yeremy, François Coquelin et Samu chukwueze, qui sortent de blessures et ne sont pas encore à cent pour cent.

Au total, Emery a neuf footballeurs dans sa consultation, pour lesquels il doit attendre de voir l’évolution face au choc contre l’équipe d’Angleterre, puisque le seul qui est déjà écarté est Gérard Moreno, avec une déchirure musculaire.

L’Etat de Danjuma, Capoué et Alcácer, tous avec des problèmes musculaires, des soucis, au point que leur concours n’est pas du tout clair et cela dépendra de l’évolution qu’ils afficheront lors de la séance de lundi prochain. Les autres joueurs sont convaincus qu’ils peuvent être, malgré tout, en mesure d’aider pendant le match.