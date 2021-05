Villarreal B accueillera Barcelone B lors de la dernière journée de match

08/05/2021 à 12:23 CEST

le Barça visitez ce dimanche pour Villarreal Sports City se mesurer avec Villarreal à son sixième tour de la deuxième phase du deuxième B, qui débutera à 12h00.

le Villarreal B atteint le sixième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui FC Andorre lors du match précédent par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés à ce jour lors de la deuxième phase du deuxième B, avec 28 buts en faveur et 28 contre.

Du côté des visiteurs, le Barcelone B a réussi à gagner lors de ses deux derniers matchs contre lui Ibiza dans son domaine et le Alcoyano à l’extérieur, 2-1 et 1-2 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade de Villarreal B. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté quatre et compte un solde de 38 buts marqués contre 24 buts reçus.

Concernant les résultats à domicile, le Villarreal B ils ont été battus deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Barcelone B a gagné une fois et perdu une fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, alors le Villarreal B Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Villarreal Sports City, entraînant une défaite et un nul en faveur de la Villarreal B. Le dernier match auquel ils ont joué Villarreal et le Barça dans ce concours, c’était en février 2020 et s’est terminé avec un résultat de 2-3 en faveur de la Villarreal.

Actuellement, le Barcelone B il est en tête du classement avec une différence de 17 points par rapport à son rival. L’équipe de Miguel Alvarez Il arrive au match en sixième position et avec 29 points avant le match. De leur côté, les visiteurs totalisent 46 points et occupent la deuxième place du tournoi.