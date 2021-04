Villarreal C est reparti avec la victoire contre Jove Español (2-0)

04/04/2021 à 16:36 CEST

le Villarreal a commencé par une victoire 2-0 à domicile contre Jove espagnol lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui a eu lieu ce dimanche dans le Villarreal Sports City – Miralcamp. Avec ce résultat, l’équipe de Villarreal est première avec 33 points et le Jove espagnol sixième avec 19 points dans le casier après le match.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, la chance est venue pour lui Villarreal C, qui a débuté sa lumière grâce à un objectif de Pascal dans la minute 60. Plus tard, l’équipe de Villarreal a marqué, qui s’est distancée au moyen d’un but de Ivan Ramos à 82 minutes, concluant la confrontation avec le score de 2-0.

Les entraîneurs des deux équipes ont décidé d’utiliser tous les changements disponibles. Dans le Villarreal ils entrèrent Tu mangeras, Andres Campos, Josema Vivancos, Ivan Ramos et Jorge Carlos remplacer Muriel, Franc, Forés, Pascal et Antonio jésus, Pendant ce temps, il Jove espagnol a donné accès à Vendrell, Adrian, Ange cobo, Carlos Israël et Perez pour Pepe, Pablo Pagan, David Laguna, Ivorra et Abraham Gomis.

L’arbitre a averti Daniel Pereiro, Tu mangeras et Ivan Ramos par le Villarreal déjà Pepe et Lewis par l’équipe de Sanvicentero.

Avec ce résultat, le Villarreal est laissé avec 33 points et le Jove espagnol avec 19 points.

Au cours du tour suivant, le deuxième de la deuxième phase de la troisième division, le Villarreal C jouera son match contre lui Benigànim à domicile. Pour sa part, Jove espagnol jouera à domicile son match contre lui Pièces détachées Colon.

Fiche techniqueVillarreal C:Iker Álvarez, Franco (Andrés Campos, min 65), Mangada, Abraham, Carlos, Daniel Pereiro, Antonio Jesús (Jorge Carlos, min 88), Lanchi, Muriel (Comeras, min 65), Forés (Josema Vivancos, min .77) et Pascual (Iván Ramos, min.77)Jove espagnol:Francesc, Joan, Ivorra (Carlos Israel, min 80), Garcia, Fuentes, David Laguna (Angel Cobo, min 70), Luis, Pablo Pagán (Adrián, min 67), Ferran, Pepe (Vendrell, min 46 ) et Abraham Gomis (Perez, min.80)Stade:Villarreal Sports City – MiralcampButs:Pascual (1-0, min.60) et Iván Ramos (2-0, min.82)