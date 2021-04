Villarreal C et Olimpic Xátiva ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

18/04/2021 à 23:36 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Villarreal Sports City – Miralcamp et qui a fait face au Villarreal et à Xátiva il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Villarreal C Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Benigànim loin de chez soi (0-2) et l’autre devant Jove espagnol dans leur stade (2-0). Pour sa part, Olimpic Xativa a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Président CF dans son fief et le Pièces détachées Colon à domicile, par 2-1 et 2-3 respectivement. Après le match, l’équipe de Villarreal est la première après la fin du match, tandis que le Xátiva est deuxième.

Au cours de la première période du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau de bord n’a pas bougé du 0-0 initial.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 0-0.

L’entraîneur du Villarreal a donné accès à Franc, Muriel, Pascal, Josema Vivancos Oui Mangada pour Tu mangeras, Jorge Carlos, Forés, Antonio jésus et Ivan Ramos, Pendant ce temps, il Xátiva a donné le feu vert à Sanchis, Vrille, Tricher Oui Réservoir, qui est venu remplacer Léomar, La roue, Cabanes Oui Ekedi.

L’arbitre du match a montré quatre cartons jaunes. Des deux équipes, Abraham Oui Daniel Pereiro de l’équipe locale et Léomar Oui Farisato L’équipe visiteuse a été réservée avec un carton jaune.

Pour le moment, le Villarreal reste avec 37 points et Xátiva avec 32 points.

Le lendemain de la compétition affrontera le Villarreal C à domicile contre Jove espagnol, Pendant ce temps, il Olimpic Xativa affrontera à domicile contre Pièces détachées Colon.

Fiche techniqueVillarreal C:Duran, Comeras (Franco, min.66), Daniel Pereiro, Forés (Pascual, min.76), Binu Bairam, Iván Ramos (Mangada, min.85), Abraham, Antonio Jesús (Josema Vivancos, min.85), Jorge Carlos (Muriel, min.66), Carlos et Aitor GelardoOlimpic Xátiva:Boian, Frangi, Solis, Rafa Gimeno, Juanjo, Rueda (Tendillo, min.64), Ortolà, Leomar (Sanchis, min.64), Cabanes (Enguene, min.77), Farisato et Ekedi (Tank, min.81)Stade:Villarreal Sports City – MiralcampButs:0-0