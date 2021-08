VILLARRÉAL CF | Pau Torres : “Je serai à Belfast pour tout ce dont vous avez besoin de moi”

Le défenseur de Villarreal, Pau Torres, attendons avec impatience ce qui va être sa deuxième grande finale cette année. Après avoir remporté la Ligue Europa avec Villarreal, il aspire à l’or olympique avec l’équipe nationale en finale ce samedi contre le Brésil. Mais ses options pour disputer les finales ne s’arrêtent pas à celle de ce samedi, puisque Mercredi prochain, le 11 août, Villarreal disputera la finale de la Supercoupe face à Chelsea. Et la grande question était de savoir si Pau pouvait être dans cette finale, et s’il pouvait être en mesure d’aider son équipe.

Un doute que le joueur a révélé à AS : il sera présent à Belfast “pour tout ce qui est nécessaire”. Ainsi, le joueur est clair que «La première chose est d’être très concentré sur la grande finale de samedi avec le Brésil, une finale attendue et que nous voulons tous gagner pour apporter une grande joie à notre pays ». Mais c’était au tour de demander au défenseur s’il pouvait être à Belfast avec son équipe, car après ne pas avoir pris de vacances après avoir joué l’Eurocup et les Jeux olympiques, il s’est demandé s’il pouvait arriver et se porter bien pour cet événement.

Un doute que Pau lève : “Depuis que je suis venu aux Jeux, nous avons toujours eu en tête la possibilité de pouvoir aller à Belfast et faire partie du groupe en finale. Quelque chose qui eC’est possible par dates, donc mon intention est de rejoindre l’équipe en attendant d’aider dans tout ce dont ils ont besoin de moi», a-t-il condamné.

Avec lui, le joueur affrontera trois finales en seulement deux mois et demi, quelque chose de très spécial pour un joueur aussi jeune que lui. “Il aurait mieux valu jouer quatre finales (il a raté l’Euro Cup), ça aurait été incroyable. Mais c’est vrai que je vis beaucoup de bonnes choses, donc la seule chose que je puisse dire, c’est que je suis heureux et reconnaissant de pouvoir vivre tout ce que je vis », assure-t-il.

Après avoir remporté la Ligue Europa avec son équipe, le footballeur de Vila-real sera également le premier né dans la localité à pouvoir remporter une médaille dans certains Jeux, le faisant aussi le même jour que Sebastián Mora, qui participe au cyclisme sur piste et à la modalité madison, également ce samedi. Une situation très particulière pour Pau, qui reconnaît que “ce serait très bien si nous pouvions tous les deux ajouter une médaille, pour une ville comme Via-real ce serait quelque chose de très spécial”, confie-t-il.