Villarreal cherche à continuer à rêver

08/11/2021

Le à 09:13 CEST

Alex Carazo

Nouvelle citation avec histoire pour lui Villarréal. De nouveau contre une équipe anglaise, 84 jours après Raul Albiol élever au ciel de Gdansk le trophée de la Ligue Europa, le premier titre européen de l’histoire du club. Le faible et les résultats n’ont pas accompagné le sous-marin jaune pendant la pré-saison, mais ils sont conscients de l’opportunité qu’ils ont devant eux et à quel point il sera difficile d’être à nouveau présent dans un tel match et ils ne pensent pas à le laisser échapper.

Ça ne fait aucun doute que Unai émeri il n’a pas rêvé de la pré-saison. Son deuxième été dans l’entité de Castellón a été marqué par le coronavirus et les blessures. La planification initiale du match a été modifiée par les quarantaines et lle personnel n’arrive pas avec le tournage optimal que recherchait le technicien basque. De plus, aucune victoire n’a été remportée.

Mais le match contre lui Chelsea c’est historique. contester le finale de la Supercoupe d’Europe Cela implique d’avoir gagné la Ligue des champions ou la Ligue Europa, et ce sont de grands mots. Dans le Villarréal ils sont très clairs sur l’importance de la rencontre pour les gens et pour le club. Des gestes comme celui de Pau Torres démontré. L’équipe de jeunes a a voyagé directement de Tokyo pour rencontrer ses pairs et sera disponible pour Émeri former un couple sur l’axe de l’arrière à côté de Albiol. Boulon fondamental pour le sous-marin jaune.

Compte tenu de l’absence notable de Égal, Trigueros sera le leader du milieu de terrain, en attendant de voir si enfin Capoué récupère et peut être un démarreur. Au-dessus de Gérard Moreno récemment rénové jusqu’en 2027 il sera à nouveau le centre de toutes les lumières et le principal danger des ‘groguets’. Émeri va chercher combattre ton passé et les deux finales perdues de la Supercoupe d’Europe avec Séville, en 2014 contre le Real Madrid (2-0) et en 2015 contre le Barça (5-4).

Le Chelsea il n’a pas eu de chance avec ce trophée non plus. Sur cinq finales disputées, il n’a réussi à remporter le titre que lors de la première d’entre elles, en 1998 contre le Real Madrid. Plus de 1000 fans du Villarréal se rendront à Belfast pour apporter le soutien nécessaire à leur équipe dans le Parc Windsor et refaire l’histoire.