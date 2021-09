Villarreal cherche à démarrer avec une victoire pour la première fois en Ligue des champions

in

12/09/2021 à 15h39 CEST

Villarreal cherchera à remporter la victoire contre l’Atalanta mardi prochain lors de ses débuts dans cette édition de la Ligue des champions, lors du retour de l’équipe espagnole à la compétition continentale maximale une décennie plus tard, une circonstance qui leur a résisté lors de leurs trois précédentes participations.

L’équipe dirigée par Unai Emery dispute ce tournoi pour la quatrième fois de son histoire, elle a auparavant participé aux éditions 2005-2006, 2008-2009 et 2011-2012, et n’a jamais fait ses débuts en phase de groupes avec une victoire.

Lors de la première édition, au cours de laquelle il a curieusement atteint les demi-finales, il a commencé par un match nul et vierge contre Manchester United à domicile et n’a ajouté sa première victoire qu’à la quatrième journée, lorsqu’il a battu Benfica (0-1) à domicile, bien qu’il est également vrai qu’il n’a pas perdu dans toute la première phase.

De la même manière, il a entamé sa deuxième participation de la saison 2008-2009 par un match nul et vierge contre Manchester United, bien que le match se soit ensuite joué à Old Trafford.

Lors de sa dernière présence, le résultat a été une défaite contre le Bayern Munich à La Cerámica par 0-2 avec des buts de Kross et Rafinha. Un résultat qui a conduit à une séquence de six défaites consécutives et a conduit l’équipe à sa pire apparition depuis qu’elle a terminé la phase de groupes à la dernière place avec zéro point.