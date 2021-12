Villarreal clôture sa meilleure année

22/12/2021 à 08:00 CET

Villarreal a clôturé 2021 de la meilleure des manières. Victoire et exhibition pour clôturer une 2021 qui restera dans l’histoire du club ‘groguet’. Ceux d’Emery ont écrasé par cinq buts à deux un Alavés qui s’enfonce dans les places de relégation.

Villarreal a engrangé 30 victoires, 16 nuls et 16 défaites en une année qui restera dans l’histoire pour la réalisation de l’UEFA Europa League. Ceux de La Plana clôturent 2021 étant l’équipe la mieux notée de toute la Liga, avec 114 buts en faveur, devant le Barça et Madrid, avec respectivement 107 et 102 buts.

Gérard Moreno a été le grand rempart d’une équipe qui mettra du temps à oublier l’année 2021. L’attaquant de Santa Perpetua de la Mogoda a été l’auteur de 30 buts, étant le meilleur tireur de l’équipe devant Danjuma, qui est loin derrière avec 9 buts.

Boulaye Dia se met au carburateur

L’attaquant sénégalais du « sous-marin » s’est contenté d’un doublé, dont c’était l’un de ses meilleurs matchs avec le maillot de Villarreal. Dia a marqué son troisième but en Liga et son quatrième toute la saison, après avoir également marqué lors de la victoire en Coupe contre le Victoria CF.

Boulaye Dia est devenu le premier Le Sénégalais marque un doublé en Liga depuis que Babá Diawará l’a fait avec Séville contre le Rayo Vallecano en mai 2012.