21/06/2021 à 12:36 CEST

Daniel Guillen

Villarreal commencera la pré-saison le 8 juillet avec les examens correspondants et les tests médicaux des joueurs de la ville sportive de l’entité, comme le rapporte le club. Le champion de la Ligue Europa fera avec toutes les troupes disponibles à l’exception des internationaux Gerard Moreno et Pau Torres, concentré avec l’équipe espagnole dans le Championnat d’Europe.

Après ces deux jours de tests, l’équipe commencera à préparer la première grande date de la saison dans laquelle elle affrontera Chelsea de Thomas Tuchel, champion en titre de la Ligue des champions, en finale de la Supercoupe d’Europe prévu pour le 11 août à Belfast.

Pendant la pré-saison, l’équipe tiendra deux concentrations loin de ses installations, car elle s’exercera à San Pedro del Pinatar, à Murcie et en Autriche, comme elle l’a fait l’année précédente. Parmi les principales nouveautés de l’équipe figurera Mandi, du Real Betis.

Les premiers engagements amicaux, confirmés

En plus des deux concentrations et de la finale de la Supercoupe d’Europe, L’équipe a déjà confirmé des matchs de pré-saison avec Valence, Honved Budapest, le FC Barcelone et l’Olympique Lyon, et attend de conclure entre deux et trois autres matches amicaux..