Villarreal de la Supercoupe d’Europe : programme et où regarder à la télévision

08/07/2021 à 19:36 CEST

Ronald Gonçalves

Après les tournois continentaux, et pendant que les tournées de pré-saison se poursuivent, les Chelsea et le Villarréal sera la vedette du litige de la première compétition officielle de la campagne 2021/2022, réunis ainsi à l’occasion de la Supercoupe d’Europe au domicile de l’équipe bleue: le pont de Stamford.

Ainsi, il est impératif de souligner que la Chelsea participeront à la compétition en tant que champions actuels de la UEFA Ligue des Champions, dont la finale a été décernée après avoir battu par le minimum Manchester City marqué par Pep Guardiola. Malheureusement pour le club anglais, leurs bilans autour de la Supercoupe d’Europe ne sont pas positifs car, sur quatre finales disputées, ils ont perdu les trois derniers (Liverpool, Bayern Munich Oui Athlète de Madrid), alors que sa seule victoire date de 1998 (Real Madrid).

D’autre part le Villarréal garanti leur présence dans la coupe grâce à devenir les champions de la Ligue Europa de l’UEFA, qu’ils ont obtenu après un match nul contre le Manchester United qui a terminé dans l’une des séances de tirs au but les plus excitantes et les plus étendues de la dernière décennie avec un incroyable 11 à 10. D’autre part, le Ligue Europa a été la première conquête internationale du sous-marin jaune (ignorant le Coupe Intertoto), Pour ce que ce sera sa première participation à une Supercoupe d’Europe.

CHELSEA – VILLARREAL DE LA SUPERCOUPE D’EUROPE : HORAIRE ET O VOIR A LA TÉLÉ

Le match entre Chelsea et le Villarréal à l’occasion de la fin de la Supercoupe d’Europe ce sera fait Mercredi 11 août à 21h, et visible en Espagne grâce à la diffusion de Ligue des champions Movistar Oui Movistar +.