Villarreal-Dinamo Zagreb et Granada-United, en quarts de finale de la Ligue Europa

19/03/2021 On à 15:16 CET

Inès Sanchez

Villarreal affrontera le Dinamo Zagreb et Grenade contre Manchester United en quarts de finale de la Ligue Europa 2020/2021. Le sous-marin jaune jouera le match aller en Croatie et le match retour à l’Estadio de la Cerámica. Et les Andalous, en revanche, joueront le match aller à Los Cármenes et le retour à Old Trafford, si la pandémie le permet. C’est un super duel, contre le favori, contre l’une des équipes qui aspire à remporter le trophée. Ils disputeront le match aller le 8 avril, et le retour le 15.

Le Dinamo Zagreb a marqué hier un exploit après rmonter une cravate qui semblait très bien sur le chemin pour Tottenham. Ils ont battu l’équipe Premier 3-0 avec un Coup du chapeau de Mislav Orsic. Ils les avaient battus 2-0 au match aller. Ce triomphe acquiert de la solidité après la démission du technicien trois jours avant une date aussi importante. Les Croates s’amusent bien. Au-delà de la compétition européenne, ils sont leaders du championnat avec 18 victoires en 24 matchs.

United se présente comme le grand favori pour gagner la Ligue Europa. Elle a toujours été l’une des grandes équipes du continent. Et une fois que la ligue est pratiquement condamnée par Manchester City, tout laisse à penser que les Anglais se concentreront sur la conquête du titre européen. Grenade est confrontée à un grand défi lors de sa première participation au tournoi continental.

Comment arrivent les deux équipes espagnoles?

Les deux équipes apparaissent dans la prochaine étape de la compétition en une situation très similaire. Les valenciens occupent le septième place au classement de LaLiga avec 40 points, malgré les deux revers contre l’Atlético de Madrid et Valence. Cependant, ils ne portent que cinq défaites en 27 matchs joués, quelque chose qui leur a permis de s’imposer comme l’un des meilleurs du championnat. Dans le tournoi européen, ils n’ont pas soulevé trop de vicissitudes. Ils ont passé les huitièmes de finale avec un total de 4-0, après un doublé de 2-0 contre le Dinamo. C’est la quatorzième fois qu’il participe à une Ligue Europa. En fait, le sous-marin jaune aura un duel transversal contre Grenade – rivale directe – dans deux semaines.

Le grenadeBien qu’il vive un moment magique de son histoire, il arrive dans une situation un peu pire que Villarreal. Bien qu’il soit huitième, et à seulement quatre points de retard, il y a 11 défaites cette saison. En huitièmes de finale, ils ont gagné 2 à 3 au total contre Molde FK après avoir gagné 2 à 0 à domicile et perdu 2 à 1 jeudi. L’objectif du soldat à 30 minutes de la fin était essentiel pour atteindre les quarts de finale. Grenade marque une fois de plus une étape importante dans leur carrière, se qualifiant pour la première fois en quarts de finale d’une compétition qu’ils disputent pour la première fois. Reste à voir le sort de l’équipe andalouse en Ligue Europa après avoir affronté United.