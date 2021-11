« Villarreal est ma maison »

11/03/2021

Le à 14:13 CET

L’entraîneur de Villarreal, Unai émeri, a été franc ce mercredi 3 novembre après des rumeurs qui laissaient entendre qu’il pourrait quitter le club pour entreprendre une nouvelle aventure dans le Newcastle anglais.

Émeri, à travers un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, le dément catégoriquement : « Villarreal CF est ma maison et je m’engage à 100%« .

LIBÉRATION COMPLÈTE D’EMERY

« Peu importe combien de bruit j’ai fui dans un autre pays hier, au sein du club, il y avait de la transparence et de la loyauté avec la famille de Roig et avec mon équipe, ce qui est maximum et pour moi c’est la chose la plus importante.

Villarreal CF est ma maison et je m’engage à 100%. Honnêtement, je suis reconnaissant de l’intérêt d’un grand club, mais encore plus reconnaissant d’être ici et c’est pourquoi j’ai communiqué à Fernando Roig ma décision de vouloir continuer à faire partie de ce projet en raison de l’engagement et du respect que je perçois de du club et de mes joueurs, ce qui est mutuel et réciproque.

Je tiens à remercier les fans pour le soutien qu’ils m’ont toujours témoigné. Dimanche, nous avons un match très important et j’espère qu’ensemble nous pourrons remporter la victoire. Rendez-vous à l’Estadio de la Cerámica. Gràcies groguets ! Endavant ».