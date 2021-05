Villarreal est toujours tombé lors de ses quatre demi-finales européennes

04/05/2021 à 12:31 CEST

le Villarreal lui fera face Arsenal la demi-finale de la Ligue Europa avec l’intention de mettre fin à sa séquence négative à domicile en demi-finale européenne. Jusque-là, il compte ses départs dus à des défaites et n’a pas un bon bilan en Angleterre, bien qu’il ait toujours gagné après avoir fait 2-1 au match aller.

Les de Unai émeri Ils poursuivent leur première finale après avoir été éliminés lors de leurs quatre tentatives précédentes. La première fois s’est produite lors de l’UEFA 2003/04, lorsqu’ils sont tombés au match retour à Mestalla contre Valence après avoir noué la première étape. Dans la Ligue des champions 2005/06, est tombé à Highbury à la Arsenal par le minimum lors du dernier match européen dans l’ancien stade.

Son pire résultat a été en Ligue Europa 2010/11, lorsque le Porto l’a endossé 5-1 au Portugal lors du match retour des demi-finales, et le dernier précédent est la défaite en Liverpool 3-0 dans l’édition 2015/16.

Il a toujours affirmé un 2-1 au match aller

Aux deux occasions où Villarreal a gagné 2-1 au match aller, ils ont réussi à gagner le match nul. C’est arrivé comme ça en Ligue Europa 2014/15 contre lui Salzbourg et la saison suivante devant lui Sparte de Prague.

À ces deux occasions, il a commencé le match nul en remportant le match aller 2-1 et a également remporté le match à l’extérieur. C’est précisément ce qu’il tentera de rechercher cette fois contre Arsenal pour disputer la première finale européenne de leur histoire.

Pour améliorer vos résultats en territoire anglais

Un autre fait qui joue contre Villarreal est la séquence négative en Angleterre, où ils n’ont pas pu gagner lors de leurs six dernières visites. Cette fois, cela en vaut la peine avec un nul voire une défaite supérieure à 2-1 pour atteindre son objectif.

La seule victoire “ grogueta ” en Angleterre est survenue lors de la phase précédente de la Ligue des champions de la saison 2005/06, lors de la victoire à Goodison Park à Everton 1-2 et a fini par se qualifier pour la phase de groupes.

Depuis, quatre défaites et deux nuls sont le bilan de Villarreal en territoire anglais, avec neuf buts contre et un seul en faveur. Défaites contre Arsenal doublement (0-1 et 0-3), Manchester City (1-2) et Liverpool (0-3) et deux nuls contre lui Manchester United sont les résultats de Villarreal à domicile aux équipes anglaises.