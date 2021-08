« Villarreal est une difficulté et une motivation »

in

20/08/2021 à 14h06 CEST

.

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, ne s’est pas caché ce vendredi à la Ciudad Deportiva Dani Jarque, lors de la conférence de presse précédant le choc de ce samedi contre Villarreal, que le match “est une difficulté, mais aussi une motivation”.

En ce sens, l’entraîneur n’a pas hésité à vanter le niveau de la boîte jaune : « C’est l’un des rivaux les plus forts au niveau européen. Il est le champion de la Ligue Europa et possède l’un des meilleurs effectifs et l’un des meilleurs entraîneurs. du continent. C’est une équipe qui aspire à tout.”

Interrogé par l’attaquant de Villarreal Gérard Moreno, ancien des Bleus et Blancs, le sélectionneur des Bleus et Blancs a insisté sur son niveau. “C’est un footballeur qui fait beaucoup de choses bien et qui a une grande qualité, même si l’équipe ne dépend pas exclusivement de lui.“, a déclaré le Valencien, à quoi s’attendre pour ” profiter ” devant ses fans.

L’engagement de la famille Roig est l’une des raisons de la croissance de Villarreal ces dernières années, selon Vicente Moreno. “Quand j’étais entraîneur des moins de 18 ans de la Communauté de Valence, j’allais aux matches de football de base et je les voyais là-bas. Cela vous montre leur implication, en plus de l’effort financier”, a-t-il analysé.

Dans une clé strictement espanyolista, l’entraîneur a évalué positivement les deux dernières signatures de l’équipe, Manu Morlanes et Aleix Vidal: “Ce sont des footballeurs de deux niveaux qui nous aideront et ils rendront l’équipe meilleure. Avec eux, nous aurons plus de concurrence dans l’équipe”.

Vicente Moreno récupère le milieu de terrain Sergi Darder, suspendu dès la première journée. “C’est très important pour nous, mais je ne vais pas révéler s’il joue au début”, a-t-il déclaré.

Le reste des joueurs est à la disposition du staff technique, même si certains, comme le milieu de terrain Keidi Baré, n’ont pas participé à la pré-saison.