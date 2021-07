Villarreal et Levante signent un tirage au sort décaféiné avec la frayeur de Parejo

29/07/2021 à 21:58 CEST

Villarreal et Levante à égalité à zéro ce jeudi dans une amicale peu animée, avec une seule chance de but pour le Levantin José Campaña et dans lequel la pire nouvelle était la blessure de Dani Parejo, qui s’est retiré au bout d’un quart d’heure sur une civière après avoir subi une crevaison au mollet droit.

Villarreal a à peine remarqué au départ le manque de rythme, puisque son dernier match amical était il y a une semaine et plus tard il a dû interrompre sa préparation après avoir détecté plusieurs cas de coronavirus dans l’effectif, et il voulait dominer avec le ballon dès la première minute du crash.

Après une première approximation de Villarreal avec un centre de Peña de la droite que Yeremy Pino n’a pas terminé, Levante a répondu par une action individuelle de José Campaña, qui s’est dégagé de la marque de son défenseur et a tiré de l’avant trop concentré.

L’équipe d’Unai Emery a profité du fait que Coke n’était pas à sa place sur le côté gauche pour exploiter l’aile droite avec Peña et l’équipe de jeunes Hassan, très active dans la première partie du match. Cependant, les mauvaises nouvelles se sont accumulées pour Villarreal avec la blessure de Parejo, avec une crevaison au mollet droit, et un mauvais départ de Filip avant la 20e minute.

Levante a fait un pas en avant et Campaña, assisté de Pablo Martínez, a tenté de s’imposer dans le noyau déjà avec Parejo hors de combat. Le milieu de terrain sévillan était sur le point de trouver le prix du but avec un coup franc direct sauvé avec un superbe arrêt de Filip pour garder l’égalité à la mi-temps.

Emery, pour éviter plus de risques, a changé toute l’équipe pour la seconde mi-temps et le script a presque été retracé à celui du début avec Villarreal commandant et jouant par derrière avec Morlanes comme chef des opérations. Paco López, de son côté, a attendu le premier quart d’heure du deuxième acte de modifier complètement votre formation.

Le rythme du jeu s’est effondré et aucune équipe n’a marché sur le but rival. Levante a été celui qui a essayé dans la dernière ligne droite, avec les stages de Jorge De Frutos et Bardhi de côté, mais il n’a pas pu tirer avec danger dans le but défendu par Iker Álvarez.

La cravate, que Rober Pier a sauvé in extremis dans la petite surface à la 87e minute en interceptant une passe de but de Mario, quitte Villarreal sans connaître la victoire de cette pré-saison et Levante reste cependant invaincu avant de se rendre à Valence ce vendredi dans le duel de préparation le plus exigeant de l’été pour les hommes de Paco López.