Villarreal et Séville remportent la première de l’UEFA Youth League ; Madrid et l’Atlético laissent les premiers points

15/09/2021 à 19:52 CEST

Jordi Pozo

Semaine d’ouverture de l’UEFA Champions League et, par conséquent, également de la Youth League, une compétition qui affronte les équipes U-19 qui participent à la Champions Cup. Villarreal, Séville et Barça Ils ont commencé leur parcours du bon pied, battant leurs rivaux respectifs 2-0. Cependant, les équipes madrilènes, le Real Madrid et l’Atlético, n’ont pas commencé comme elles l’auraient souhaité et ont laissé les premiers points, égalant le club blanc contre l’Inter Milan et perdant les matelas 1-2 contre Porto.

Séville 2-0 Salzbourg

Séville-Salzbourg a été le choc qui a ouvert la nouvelle édition de l’UEFA Youth League et s’est terminée par une victoire 2-0 pour l’équipe de Séville, avec des buts de l’avant-centre, Alexandro Fernández, et Antonio Zarzana, ailier droit qui évolue en Primera RFEF avec Sevilla Atlético mais a été inscrit pour cette compétition.

Villarreal 2-0 Atalante

Le sous-marin jaune a reçu l’Atalanta lors du match qui a clôturé la première journée du groupe F et a réussi à l’emporter 2-0. Dans un match égal, dans lequel l’équipe italienne avait la possession, Villarreal a réussi à remporter la victoire avec un but du Mexicain Emiliano García à la 91e minute, ce qui a encore accru la différence au tableau d’affichage grâce au but d’Antonio Pacheco à la 7e minute.

Atlético Madrid 1-2 Porto

L’Atlético de Madrid a été la seule équipe espagnole à ne pas avoir ajouté lors de la première journée de la Youth League. L’équipe du matelas a perdu 1-2 ce mercredi lors du match contre Porto. Les Portugais ont commencé le match en gagnant, avec un penalty de Diogo Abreu, et l’Atlético de Madrid a réussi à égaliser le score avec un but de Salim El Jebari, qui était entré en jeu à la mi-temps. Rodrigo Pinheiro a certifié la victoire de Porto avec un but à la 62e minute.

Inter Milan 1-1 Real Madrid

Le Real Madrid a vu la victoire lui échapper au dernier souffle contre l’Inter Milan. Les Blancs ont dominé le match, assiégeant le but rival et contrôlant le ballon, et a traduit cette domination avec un but de Peter Federico à la 70e minute.Cependant, un but chilien de Francesco Nunziatini lors du premier tir au but de l’Inter a mis les tableaux sur le tableau d’affichage à la 93e minute..