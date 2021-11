Villarreal et United jouent leur première option de qualification

23/11/2021 à 06h30 CET

Villarreal et Manchester United affrontent ce mardi à l’Estadio de la Cerámica un match décisif pour l’avenir du groupe, puisque les deux équipes peuvent certifier leur classement de victoire de ce match, basé sur le résultat de l’Atalanta, qui est troisième à deux points des deux et qui se mesure face aux Young Boys en Suisse.

Les habitants de Castellón viennent à cette rencontre après avoir ajouté trois matchs sans perdre, ce qui leur permet de laisser un peu derrière ce qui avait été l’une des pires séquences de ces derniers temps. Une réaction qui fait que l’équipe d’Emery aborde ce match plus sereinement qu’ils ne l’avaient fait il y a un peu plus d’un mois, lorsqu’ils avaient ajouté quatre matches de championnat sans gagner.

Une situation meilleure que celle de United, qui survient après l’une de ses pires séquences, qui a entraîné le changement de manager. Ainsi, l’équipe anglaise s’est débarrassée de Solskjaer ce week-end après la défaite contre Watford, ce qui signifie qu’en Ceramics l’équipe sera dirigée pour le moment et en interne, par Michael Carrick.

Dans le chapitre sportif, l’équipe espagnole aborde ce match avec beaucoup de doutes, puisqu’il y a jusqu’à quatre joueurs qui sont dubitatifs pour cette rencontre : Paco Alcácer, Arnaut Danjuma, Étienne Capoue et Sergio Asenjo.

À l’heure actuelle, il n’est pas clair si l’on peut compter sur tout ou partie, alors qu’ils sont en sécurité les absences des blessés Gérard Moreno et Serge Aurier, qui n’a aucun record dans cette compétition. De plus, l’entraîneur Unai Emery a souligné que des joueurs comme Coquelin, Yeremy Pino ou Chukwueze, ont encore un certain malaise.

De son côté, Manchester United a à peine eu le temps de se remettre du limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer et ce mardi il sera de retour sur les terrains. Le départ du Norvégien après trois ans au pouvoir a laissé un vide sur le banc qui sera comblé en tant qu’entraîneur par intérim par ce qui était son deuxième, Michael Carrick, donc aucun changement radical dans la direction n’est attendu.

Carrick trouvera facile d’améliorer l’image que les « Red Devils » ont donnée au match aller, alors qu’ils n’ont été sauvés que par le mauvais but d’Unai Emery et un Cristiano Ronaldo qui a sa compétition fétiche en Ligue des Champions pour une autre année.

Il accumule quatre buts et tous ont signifié des points pour son équipe. Cependant, sa puissance de buteur s’estompe depuis le début de la campagne. et il n’a pas vu la porte lors des deux derniers matches de championnat ni lors de la trêve internationale. Au total, il n’a pas flairé le but en quatre matchs, trop pour un prédateur comme lui.

Comme dernier service de Solskjaer, il reste à avoir récupéré Jadon Sancho pour la cause, pratiquement sans conséquence puisqu’il est arrivé en été et avec de plus en plus de poids dans le groupe, et Donny Van de Beek, qui a marqué contre Watford et a progressivement profité de plus de minutes. Carrick aura la décharge en toute sécurité de Raphael Varane et Mason Greenwood, le premier en raison d’une blessure et le second en raison de covid, et le doute d’Edinson Cavani.

Compositions probables :

Villarréal : Rulli, Juan Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres, Estupiñán ; Trigueros, Iborra, Parejo, Coquelin ; Dia et Yeremy Pino.

Manchester United : De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Shaw ; McTominay, Fred, B. Fernandes; Sancho, Cristiano et Rashford.

Arbitre: Felix Brych (allemand)

Stade: La céramique.

Heure: 18h45.