Villarreal fait match nul contre Leeds et clôture la pré-saison sans gagner

08/07/2021 à 22:56 CEST

Villarreal a fait match nul lors de son sixième match préparatoire contre Leeds, ce qui signifie que l’équipe d’Unai Emery clôture la pré-saison sans avoir obtenu une seule victoire après avoir additionné trois nuls et autant de défaites dans une période de préparation qui a été affectée par les blessures et les problèmes dus au Covid.

En face de Leeds, Villarreal a vu un but être retracé, a continué à montrer des problèmes aux coups de pied arrêtés, mais a montré de la personnalité pour chercher la cravate.

Le match a commencé avec un but à quinze secondes pour les habitants de Castellón. Après le coup d’envoi, le ballon est venu à Gérard Moreno, qui a cherché l’arrière du côté droit de la défense locale avec une longue passe, dans laquelle il est apparu un Alberto Moreno avisé, qui a réussi à faire toucher son centre à un rival pour marquer 0-1.

Les locaux cherchaient à enfermer les Castellón dans leur terrain, gérant la possession et, avec une forte pression dans la sortie du ballon adverse, ce qui compliquait les choses pour les jaunes. rée ce domaine est venu un coup de pied de coin dans lequel Alfonso Pedraza a laissé un ballon mort à l’avant de la surface, pour que Klich égalise avec un tir lointain.

Un match ouvert se suivait, avec des arrivées des deux équipes, et avec un Villarreal qui vivait de ses sorties contre. La domination de Leeds l’a fait parcourir la région plus, profitant également du manque de clarté dans la sortie de son rival, qui a généré plus de danger ; tandis que les courses de Pedraza, Moreno et Pino, avec Gérard Moreno comme lanceur, était ce qu’il proposait dans l’équipe espagnole en attaque.

Déjà dans la dernière ligne droite et dans une autre pièce arrêtée, Emery était à nouveau doux en défense, autorisant deux tirs consécutifs dans sa petite surface, ce qui a provoqué le deuxième but des locaux.

En seconde période, l’équipe espagnole a eu l’idée d’équilibrer le jeu et d’avoir plus de ballon. L’entrée de Morlanes sur le terrain a permis aux visiteurs d’avoir une plus grande sortie de balle, qui a ajouté à une pression plus élevée et dans un champ rival, a mis les Castellón dans le parti bien qu’ils aient besoin de générer plus de danger dans les derniers mètres.

De son côté, Leeds qui a profité vos options de backlash pour générer plus d’arrivées, ce qui les a rapprochés de marquer le troisième but et de clôturer le match.

Mais c’était sortir sur le terrain Boulaye Dia et Estupiñán, à une demi-heure de la fin, pour que Villarreal trouve ce point de danger et de verticalité dont ils avaient besoin. Dans la dernière ligne droite de l’affrontement, Dani Raba a mis l’égalité finale sur le tableau de bord et la fin d’une pré-saison qui laisse beaucoup de doutes avant la finale de la Super Coupe d’Europe de mercredi prochain contre Chelsea à Belfast.