Villarreal – FC Barcelone | Memphis contre Danjuma, danger à La Cerámica

26/11/2021 à 16h00 CET

L’attaquant du FC Barcelone, Memphis Depay, et celui de Villarreal, Arnaut danjuma, star de l’un des duels individuels les plus marquants de la 15e journée de Liga. Avec respectivement sept et cinq buts, les deux joueurs sont essentiels dans leurs équipes respectives : ils sont les meilleurs tireurs..

L’azulgrana, qui était l’un des nommés lors du match nul contre Benfica en UEFA Champions League, Il totalise sept buts et deux passes décisives lors de ses 13 premiers matches de Liga depuis son arrivée de l’Olympique Lyonnais.. Malgré le fait qu’un total de trois ont été de 11 mètres, le Néerlandais inscrit un but toutes les 167 minutes.

Groguet, quant à lui, est l’un des hommes les plus en vue de Villarreal cette saison 2021/22. Il a cinq buts et une passe décisive en Liga et un total de sept et deux entre toutes les compétitions. Assis sur le côté gauche, l’ailier conditionne tout le réseau offensif en l’absence de l’attaquant Gérard Moreno.

Villarreal, contre les précédents

L’équipe d’Unai Emery ne sait pas ce que c’est que de battre le FC Barcelone à domicile depuis la saison 2007/08. Depuis, l’équipe de Castellón a signé neuf défaites et cinq nuls pour un total de 14 confrontations directes.. Les précédents récents ne confirment pas non plus leur mauvaise dynamique : quatre victoires pour l’équipe culé lors des quatre derniers matchs.

Le sous-marin jaune n’a plus gagné, précisément, depuis cette saison 2007/08, quand il a remporté à la fois le premier tour et le deuxième tour : Depuis lors, ils ont toujours coïncidé en Liga et tous les matches se sont terminés par une victoire ou un match nul du Barça..