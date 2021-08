Villarreal, Grenade, Elche et l’Athletic Club clôturent la première journée de Liga

16/08/2021

LaLiga 2021/22 s’apprête à mettre un terme à sa première journée, la première avec un public depuis mars 2020 dernier. Le football est de retour et avec lui les fans du stade : Malgré la capacité restrictive de 40%, le souffle des supporters s’est déjà manifesté sur les terrains de première division. À l’exception d’Alavés et du Celta, toutes les équipes ont marqué à domicile.

Pour les deux derniers matchs de la journée, la Grenade renouvelée, avec Robert Moreno sur les bancs, rend visite à l’actuel champion de la Ligue Europa, un Villarreal qui veut oublier la mauvaise fortune contre Chelsea en finale de la Supercoupe d’Europe. Pour sa part, l’Athletic Club veut commencer le parcours avec une victoire contre Elche qui a clôturé la permanence lors du dernier souffle de la dernière édition.

Avec les résultats récoltés jusqu’à présent, Le Real Madrid, Séville, Barcelone, l’Atlético et Valence sont en tête du classement après avoir remporté leurs matchs respectifs. Les Blancs, menés par Ancelotti, mènent à la différence de buts. Ils sont suivis de très près par Séville (2e), qui battre Rayo Vallecano à Sánchez Pizjuán, et Barcelone (3e), qui souffert plus que nécessaire dans les phases finales pour gagner contre la Real Sociedad.

Villarreal et Athletic, entrez dans le combat

Le grand objectif de Villarreal et de l’Athletic est de s’installer dans la zone noble du tableau cette saison. Surtout les Basques, qui la saison dernière n’ont pas été particulièrement réguliers et les deux finales de la Copa del Rey perdues ils l’ont condamné au no man’s land. Les habitants de Castellón, avec un groupe différent en tant que champions de la Ligue Europa, ils veulent se faufiler dans le top 4 avec Barcelone, Madrid, Séville et l’Atlético.

Les deux équipes sont favorites dans leurs matchs respectifs : Les groguet Ils affrontent Nuevo Granada, qui a ajouté cinq visites consécutives sans gagner lors de ses débuts en championnat, tandis que les Basques ne savent pas ce que c’est de perdre contre Elche lors de leurs quatre derniers matchs..