Villarreal met fin à une décennie d’attente

13/09/2021 à 21h00 CEST

.

La Ligue des Champions revenir à Villarréal dix ans plus tard avec un match d’égalité maximale entre l’équipe locale, actuelle championne de la Ligue Europa, et le puissant Atalante de Bergame, qui affronte la compétition pour la troisième année consécutive. Les deux équipes partagent un profil similaire, puisqu’elles sont basées dans de petites villes, ont un certain penchant familial et ont beaucoup grandi ces dernières saisons.

Le souvenir de la dernière participation du Villarréal Dans le premier tournoi continental ce n’est pas bon, puisque la phase de poules s’est terminée sans marquer, mais l’horizon est différent en ce moment, entre autres parce que Villarreal arrive reposé après ne pas avoir joué en championnat ce week-end.

Unai émeri, entraîneur de la Villarréal, est conscient de l’évolution physique de deux joueurs avec un poids spécifique dans l’équipe : Dani Parejo et Gérard Moreno. Tous deux ont surmonté leurs problèmes musculaires et il est fort probable qu’ils pourront jouer. Le doute pourrait être dans le but si Émeri veut alterner ses gardiens et pour cela il donne accès à Sergio Asenjo au détriment du titulaire dans la Ligue, Gero Rulli.

La défense aura Juan Foyth, Raul Albiol, Pau Torres et Alberto Moreno, pour céder la place en tant que milieux de terrain à Etienne Capoue, Dani Parejo et Manu Trigueros derrière l’attaque qui constituera Gérard Moreno, Journée Boulaye et Arnaut danjuma.

De plus, le Villarréal à la recherche de la première victoire de la saison, car jusqu’à présent il a disputé trois matchs de Ligue et il les a tous égalés, comme cela s’est produit lors de la Super Coupe d’Europe, dans laquelle il a perdu aux tirs au but contre Chelsea après avoir égalisé le choc.

Début de parcours discret pour l’Atalanta

La Atalante Il arrive installé parmi les grands de son pays grâce à une brillante gestion économique et sportive, bien que sa visite au stade La Cerámica arrive à un moment délicat, compliqué par la perte du Colombien Luis Muriel.

L’absence de Muriel, qui a marqué l’an dernier vingt-six buts toutes compétitions confondues, a pris le dessus sur l’équipe de Gian Piero Gasperini, que dans ses dernières participations au Coupe d’Europe atteint les quarts de finale, lui tombant dessus Paris Saint Germain, et le huitième, en se rendant au Real Madrid.

Sans Muriel, sera ton compatriote Duvan Zapata celui chargé de diriger le front de la Atalante, avec l’ukrainien Rouslan Malinovski et italien Matteo Pessina, champion de L’Europe  avec l’équipe nationale italienne, qui l’accompagne dans le jeu offensif. L’attaquant de Cali, auteur de dix-neuf buts l’an dernier, a vu la porte samedi lors du match de championnat face à lui. Fiorentina, mais n’a pu éviter une défaite 1-2 au stade Gewiss de Bergame.

Les premières rencontres de la saison n’ont pas été particulièrement brillantes pour les hommes de Gasperini. Ils ont commencé avec une victoire acharnée 2-1 contre lui Turin, mais ensuite ils ne sont pas passés de 0-0 à domicile à lui Bologne, avant de se rendre au Fiorentina. Bien entendu, le club de Bergame a reçu le Fiorentina après avoir perdu jusqu’à dix-sept footballeurs au cours des deux semaines précédentes en raison de la pause de l’équipe nationale.

Gasperini tourné vers Malinovski, qui a débuté sur le banc, et aussi le défenseur turc Merih Demiral, signé lors de la dernière séance du marché pour remplacer l’Argentin Christian Romarin, vendu à Tottenham. L’international turc reviendra à onze contre lui Villarréal, accompagné d’italien Rafael Toloi et l’argentine José Palomino, devant le but argentin Juan Musso. L’allemand Robin Gosens et le danois Joakim maelhe occupera les voies, avec les Néerlandais Martre de roon et le suisse Remo Freuler qui jouait au centre du terrain.

Les files d’attente probables

Villarréal: Rulli ou Asenjo, Foyth, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno, Capoue, Parejo, Trigueros, Gérard Moreno, Boulayé Dia et Danjuma.

Atalante: Musso; Demiral, Toloi, Palomino ; Maelhe, De Roon, Freuler, Gosen ; Pessina, Malinovski ; Duvan.