Villarreal officialise la cession de Cuenca à Getafe

30/08/2021 à 12:29 CEST

Les VillarreaIl l’a officialisé le prêt du défenseur international U21 Jorge Cuenca à Getafe, qui jouera pour le club madrilène jusqu’à la fin de la saison.

Le défenseur madrilène a été international dans le catégories inférieures de l’équipe espagnole. Il a commencé sa carrière dans le Alcorcon et passé par Barcelone B, arrivant pour faire ses débuts avec la première équipe de Barcelone en Copa del Rey. Footballeur Il est revenu cette saison dans l’équipe de Castellón après avoir joué aussi comme prêté la saison dernière à Almeria, dans lequel il est arrivé à Villarreal transféré de Barcelone.

Le jeune défenseur est un pari à long terme du club, donc un prêt à Getafe est considéré comme un possibilité pour lui d’avoir plus de minutes de ceux qui pourraient avoir cette saison en jaune et poursuivre leur progression. La saison dernière il a joué 37 matchs et a marqué 3 buts. Cette mission s’ajoute à la déjà fait d’autres jeunes valeurs du club La Plana, comme les cas de Fer Niño à Majorque ou Álex Baena à Gérone, entre autres.