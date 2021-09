Villarreal pardonne, Cristiano n’a eu aucune pitié

29/09/2021

Le 30/09/2021 à 00:07 CEST

Les Villarréal Il a un entraîneur, mais il lui manque un but. Dans le Uni peu croient l’entraîneur, mais ils ont plein de buts. Ce n’est qu’ainsi que l’on explique que les diables rouges ont remporté un Villarreal qui les a maîtrisés à domicile comme personne ne l’avait fait jusqu’à présent. Presque toujours sauvé le scrutin : Cristiano Ronaldo. Au rabais, alors que tout semblait perdu, il a percé l’arc de Rulli au désespoir d’Emery, qui a tout fait pour gagner.

MUN

VIL

Manchester United

De Géa ; Dalot, Varane, Lindelof, Telles ; McTominay, Pogba (Cavani, M.75) ; Greenwood, Bruno Fernandes, Sancho (Matic, M.75) ; Cristiano Ronaldo.

Villarreal CF

Rulli ; Foyth, Albiol (Mandi, M.73), Pau Torres, Moreno (Peña, M.73) ; Yeremi Pino (Moi Gómez, M.73), Capoué, Parejo, Trigueros (Estupiñan, M.60), Danjuma; Alcacer (Dia, M.58).

Buts

0-1 M.53 Alcacer ; 1-1 M.59 Telles ; 2-1 M.94 Cristiano Ronaldo.

Arbitre

Félix Zwayer (Allemagne). TA : Greenwood (M.68), Telles (M.72), Cristiano Ronaldo (M.95) / Moreno (M.58), Pino (M.65), Albiol (M.69), Peña (M.90) ).

Stade

Old Trafford. 72 000 téléspectateurs.

Il est difficile de pardonner plus d’occasions que Villarreal à Old Trafford. La première moitié était un monologue du sous-marin, une longueur d’avance sur les Anglais tactiquement. Avec les pertes de Maguire, Shaw et Wan-Bissaka, les « groguets » ont démêlé l’arrière local de Danjuma. Le Hollandais était un canon pour Dalot. Il a eu deux occasions et en a donné une autre à Alcácer. Ils avaient tous la même fin : trois brillantes interventions de De Gea. Le but espagnol était l’autre grand coupable du triomphe de United.

Le tableau de bord a été ouvert au redémarrage. Danjuma a encore débordé et cette fois, Alcácer a réussi à pousser le ballon dans le filet, en rentrant la dentelle dans la petite zone. Villarreal commençait à y croire, mais United a répondu. Pas avec de grandes idées, mais avec des coups de pied arrêtés. Bruno focalisé une faute latérale vers l’avant de sorte que Alex Telles cassé le ballon avec un ballon de volley. Objectif imparable et l’étincelle qu’Old Trafford avait besoin d’allumer.

Solskjaer a admis Cavani, qui a pardonné un franc coup de tête, et Emery a fait de même avec Boulaye Dia, cela a également entaché une double occasion qui aurait condamné. Au lieu de cela, c’était le prélude au moment de Cristiano Ronaldo.

À la 94e minute, le Portugais a abaissé un centre dans la surface qu’il a tenté de terminer Lingard. Face à l’opposition en visite, Il l’a rendu à Ronaldo pour que, talonné, il tire sur Rulli. La légende est de retour et déterminée à continuer à sauver les meubles de son équipe.