Villarreal pardonne et laisse deux points

16/08/2021

Le à 22:21 CEST

Fans d’Isaac

Personne ne pouvait marquer et personne ne pouvait gagner. Emery a remporté le match contre Robert Moreno dans la Première moitié, et dans le seconde était le catalan qui il savait comment faire demi-tour pour obtenir un point de La Cerámica.

Les deux équipes ont commencé avec le respect de soi dès le premier jour, mais petit à petit c’était Villarreal qui a grandi lors de la réunion. La connexion entre les conseils locaux, Gérard Moreno et Boulaye DiaC’était un vrai casse-tête pour les défenseurs andalous. A un quart d’heure, la première occasion se présente, avec un Gérard passeur pour le Sénégalais, mais celui-ci manquait d’angle. Villarreal a pressé avant la pause, mais Les chances de Boulaye Dia et Alberto Moreno n’ont pas eu le but.

Égalité finale

Après la pause, la Grenade est sorti plus ordonné, et ralenti l’élan ‘groguet’. Gerard Moreno et Jorge Molina ont eu les meilleures chances, mais ils n’ont pas réussi à battre Escandell et Rulli respectivement. Au final, les locaux Juan Foyth a été expulsé.