Villarreal pense à l’Europe, Levante seulement en gagnant

01/02/2022 à 19:00 CET

.

Villarreal et Levante ouvrent l’année à La Cerámica dans un duel marqué par l’amélioration de l’équipe locale, qui cherche à accéder à des positions dans les compétitions européennes, face à la trajectoire négative de Levante, qui ne pense qu’à gagner pour lever la malédiction de ne pas le faire et des options d’hôte pour quitter la file d’attente de classification.

Villarreal a gagné lors des trois derniers matches de championnat et s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que Levante compte huit points grâce aux huit nuls obtenus dans un championnat dans lequel ils doivent encore gagner. .

Pour Villarreal, les neuf points ajoutés au cours des derniers jours le font penser à grandir, sans oublier qu’il va avoir une équipe qui réagira tôt ou tard et qui arrivera à La Cerámica avec la nécessité d’ajouter une victoire dans le clôture du premier tour de la Ligue.

L’équipe de Unai émeri Il est conscient que Levante devra rattraper la défaite à domicile contre Valence lors du dernier match en 2021, dans une situation extrême dans laquelle ils ne peuvent rien perdre et c’est pourquoi ils ne veulent aucune sorte de confiance.

Pour affronter le choc Émeri a la sécurité des blessés Ruben Peña Oui François Coquelin, tandis que les attaquants suivent comme le doute Paco Alcácer Oui Arnaut danjuma, dont la participation ne sera connue que quelques instants avant la réunion.

De plus, les doutes de l’équipe résident également dans les éventuelles absences dues au covid, puisque le club de La Plana a annoncé qu’il avait l’intention de les communiquer, donc le statut de l’équipe sera connu à la dernière minute et, par conséquent, Présenter un onze pour ce match est plus que compliqué, puisque le club n’a pas autorisé non plus à voir les séances d’entraînement de la semaine.

Avec beaucoup de doutes, l’équipe pourrait être composée de Sergio Asenjo ou Gero Rulli en tant que gardien et avec une défense composée de Serge Aurier, Raúl Albiol, Pau Torres et Pervis Estupiñán.

Pour le centre du champ, il y aurait Vicente Iborra ou Capoué Oui Manu Trigueros comme pivots, avec Moi gomez Oui Samu chukwueze sur les ailes, pour jouer avec un partenaire offensif qui serait formé par Boulayé Dia et Gérard Moreno, qui étaient déjà le partenaire de l’équipe dans le match avec le Deportivo Alavés.

Levante, pour sa part, affronte le jeu avec l’intention que le changement d’année représente un tournant radical vers sa terrible saison, dans laquelle en plus de ne pas avoir encore gagné, il a déjà accumulé vingt-six jours consécutifs en Ligue sans le savoir la victoire.

L’un des aspects que Levante doit corriger immédiatement est la défense, car lors des deux derniers matchs de l’année, ils ont marqué huit buts et avec 36 buts encaissés, c’est l’équipe la plus battue de la première division.

Pepelu Garcia Oui Roberto Soldado ils perdront le duel à La Cerámica en raison d’une sanction, Mustafi Shkodran Il est absent en raison d’une blessure au genou et trois joueurs de l’effectif, dont l’identité n’a pas été communiquée par le club, sont confinés par le covid-19.

Cependant, le Serbe Nemanja Radoja Il a déjà vaincu le coronavirus et pourrait passer l’appel, tandis que Sergio Postigo s’entraîne déjà avec ses coéquipiers après près de trois mois d’arrêt en raison de plusieurs blessures musculaires.

Malgré les mauvais résultats, les nombreuses victimes obligent son entraîneur Alessio Lisci pour former un onze très similaire à celui du dernier match de l’année 2021 contre Valence et, par exemple, l’équipe des jeunes Marc pubill pourrait répéter sur le côté droit avec Duarte, Vezo Oui Clerc dans le reste de la défense.

Mickaël Malsa, d’autre part, cela pourrait être l’une des nouveautés au centre du terrain après avoir purgé un match de pénalité et le Macédonien Enis Bardhi Il pourrait également entrer dans l’équipe de départ au cas où Morales avancerait sa position et jouerait aux côtés Roger à la pointe de l’attaque.