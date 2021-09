Villarreal portera le logo du champion de la Ligue Europa en Ligue des Champions

09/10/2021 à 13:28 CEST

Villarreal portera un logo de champion de la Ligue Europa sur le maillot avec lequel jouera la Ligue des champions, grâce auquel l’équipe de Castellón s’est qualifiée pour la première compétition continentale, dans laquelle elle fera ses débuts ce mardi à domicile contre l’Atalanta italienne.

Le nouveau maillot a été présenté aujourd’hui par le club avec ses joueurs Pau tours et Arnaut danjuma comme modèles et a déjà été mis en vente dans les magasins officiels.

Villarreal revient en Ligue des champions dix ans plus tard, puisque lors de la campagne 16-17, l’équipe a été éliminée au dernier tour précédent contre Monaco, et cette fois, en plus de l’Atalanta, ils auront comme rivaux l’Anglais Manchester United et le Suisse Jeunes garçons.

Les Castellón ont disputé trois phases finales de la Ligue des champions jusqu’à présent. Ils ont perdu en demi-finale de la saison 2005-2006 et en quart de finale 2008-2009, dans les deux cas contre Arsenal, et en phase de groupes de la campagne 2011-2012.