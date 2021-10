26/10/2021

Le 27/10/2021 à 00:37 CEST

Fans d’Isaac

Villarreal et Cadix ont offert un match rapide dans lequel Lozano était le grand protagoniste avec un brillant triplé.

Villarréal

Asenjo ; M. Gaspar (Chukwueze, 61′), Mandi, Pau Torres, Pedraza (Estupiñán, 74′), Parejo, Iborra (Aurier, 61′), Trigueros (Coquelin, 61′), Yeremi Pino, Alcácer (Boulaye Dia, 74′ ‘), Danjuma.

Cadix

Ledesma, Iza Carcelén (Salvi, 64′), Haroyan, Víctor Chust,’ Pacha ‘Espino, Fali (Alarcón, 71′), Chapela (Iván Alejo, 53′), Jonsson (Akapo, 53′), Álex Fernández, Lozano (Andone, 71’), Rubén Sobrino.

Buts

0-1, M. 14, Lozano. 1-1, M. 43, Pau Torres. 1-2, M. 45, Lozano. 1-3, M.52, Lozano. 2-3, M.80, Boulaye Dia. 3-3, M.96, Danjuma.

Arbitre

Hernández Hernández (Canaries). TA : Mandi (20′), Espino (32′), Fali (37′), Alcácer (45′), Lozano (52′), Iván Alejo (60′), Coquelin (70′), Akapo (89′) , Haroyan (90′).

Stade

Stade de la céramique. 17 000 ESP.

Les locaux ont commencé à dominer, mais Cadix menacé à chaque fois qu’il sortait au contrecoup. Danjuma a prévenu d’un tir dans les nuages ​​après bon service de Mario Gaspar au poste éloigné.

Celui qui n’a pas pardonné était Cadix. Vol dans la moelle épinière et transition dirigé par Álex Fernández, avec un centre mesuré de sorte que le ‘Choco’ Lozano a ouvert le score.

Le match a été encore plus animé après le but, la paroisse locale discutant des décisions d’arbitrage. Premier, un but refusé à Danjuma pour un millimètre de hors-jeu, puis un autre à Alcácer pour avoir touché le ballon avec la main.

Bien sûr, comme le dit le cliché, « le pichet va tellement à la source qu’à la fin ça casse & rdquor ;. Un coin de Parejo l’a terminé au filet Pau Torres.

Il restait encore un nouveau scénario avant la pause. Fali activé Lozano dans une action de voyous, et le Hondurien battre Asenjo par le bâton court dans la remise du premier.

Trois de Lozano

La seconde moitié commencé avec un Danjuma électrique, mais Ledesma a toujours gagné la partie. Il l’a d’abord fait en un contre un, puis après un superbe tir du Néerlandais de l’avant.

De la même manière que dans le premier, Lozano n’a pas pardonné le contra dans le premier des visiteurs. Plus tard, alors qu’il avait le quatrième dans ses bottes, il s’est cassé après avoir défini le corps d’Asenjo.

Dans la dernière ligne droite, Villarreal a enfermé Cadix. Boulaye Distances de coupe en diamètre achevant un centre latéral d’Aurier, et encouragé la paroisse locale qui a poussé le leur. À la fin, Danjuma, qui a tant mérité tout au long du match, trouvé le prix sous la forme du but qui a décidé de l’égalité finale.