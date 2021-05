Villarreal signe la saison parfaite

27/05/2021

Villarreal vit son meilleur moment depuis la création du club dans les années 1940. Et il le fait dans son double aspect. Le masculin a remporté le premier titre hier soir après avoir battu Manchester United aux tirs au but, étant la plus longue course depuis le début de la compétition. Et le féminin, après deux décennies depuis sa création il y a deux décennies, il a été promu au sommet de la hiérarchie en avril. Le premier titre de l’histoire

Le club obtient son premier diplôme en près de 100 ans d’existence après des décennies de paris sur le football de base et de plaisir avec un style. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’il se bat pour le succès continental. La génération de joueurs, parmi lesquels se distinguaient Cazorla, Forlán ou Godín, cherchait déjà à incarner la meilleure scène du club. Mais ils n’ont pas réussi alors.

Et l’équipe actuelle a atteint cette finale contre un United répertorié comme le grand favori du tournoi. Mais Villarreal a fait preuve d’une grande solidité malgré quelques minutes difficiles. Gerard Moreno a fait progresser l’équipe et, après le match nul de Cavani, ils ont joué dans une éternelle séance de tirs au but, à laquelle toute l’équipe a participé. Ils ont marqué les 11 pénalités, y compris le gardien de but après l’échec de De Gea. Ainsi, l’équipe d’Unai a réussi à soulever la Ligue Europa, le prix d’une histoire de lutte.

La montée en puissance de Villarreal Femenino

Il y a quelques années l’équipe dirigée par Monforte fait des progrès remarquables. La campagne 2017-2018 a été un tournant et l’engagement envers les femmes a commencé là. C’est ainsi qu’a commencé le projet technique, qui s’est développé aux côtés de l’équipe et où cette saison ils se sont fermement établis en tant que leaders. En avril, l’équipe a obtenu une promotion en l’absence de deux jours avec une victoire 4-0 sur Cordoue, étant l’équipe avec le score le plus élevé et le moins marqué. La saison prochaine, ils joueront leur première saison dans la Primera Iberdrola. Ils seront la troisième équipe valencienne à disputer la compétition.