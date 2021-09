Villarreal veut profiter des doutes de United

28/09/2021

Villarreal se rend ce mercredi à Old Trafford, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, dans le but de marquer et de profiter du début de saison incertain de Manchester United, dans un match qui sera une réédition de la dernière finale de l’Europa. Ligue dans laquelle l’équipe espagnole s’est imposée aux tirs au but.

Manchester United en est à son premier engagement depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo. Les ‘Red Devils’ ont perdu trois de leurs quatre derniers matchs, dont les deux plus récents. Ils ont chuté en Coupe de la Ligue contre West Ham, à domicile, et ont de nouveau abandonné à Old Trafford contre Aston Villa ce samedi dans un match marqué par le penalty raté. Bruno Fernandes.

Le Portugais a pris la responsabilité du tir de onze mètres en décote, avec Cristiano sur le terrain. Une situation qui ne se reproduira guère, puisque le ‘7’ semble l’élu après l’échec de Bruno. Aussi parce que sa production de buts s’est arrêtée peu de temps après ses quatre buts lors de ses trois premiers matchs. Il n’a pas joué contre West Ham et n’a pas marqué contre Villa.

Désormais en Ligue des champions c’est son territoire, où il est le joueur avec le plus de matchs joués (177) et le plus de buts marqués (135), mais le souvenir des Young Boys est toujours présent. Les Portugais ont marqué contre les Suisses, mais sont repartis sans un seul point de la Suisse et cette défaite est celle qui hante le Ole Gunnar Solskjaer pour gagner oui ou oui à Villarreal.

De son côté, le Villarreal CF se déplace à Manchester dans l’un des meilleurs moments de ce début de saison, après avoir enchaîné la victoire en championnat avec Elche CF et le match nul contre le Real Madrid au Bernabéu. Deux matchs dans lesquels en plus d’ajouter un résultat positif, il a su montrer un niveau compétitif élevé, montrant une nette amélioration du rythme de l’équipe et des joueurs.

Il semble que l’équipe de Émeri Il entre en vitesse de croisière après une pré-saison et un début de campagne fortement conditionnés par le fléau des blessures, malgré lequel les Castelloniens restent invaincus, même s’ils n’ont pu gagner qu’un seul match.

Précisément, le match nul a été le résultat de tous les précédents des cinq matchs précédents entre Manchester et Villarreal et qu’ils affrontent maintenant ce duel avec une certaine urgence, après la défaite de l’équipe anglaise en Suisse contre les Young Boys, le rival a priori le plus faible du groupe. , et l’équipe espagnole à égalité à domicile contre l’Atalanta.

Pour cette rencontre, Unai émeri toujours incapable de compter sur les blessés Gérard Moreno, Dani Raba et Samu Chukwueze; auquel s’ajoute le sanctionné François Coquelin, qui a été expulsé le premier jour.

Alignements possibles :

Manchester United: De Gea; Telles ; Maguire, Varane, Dalot ; McTominay, Fred, Pogba; Bruno, Cristiano et Greenwood.

Villarréal: Rulli, Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza ; Capoue, Parejo, Trigueros ; Yeremi Pino, Alcácer et Arnaut Danjuma.

Arbitre: Felix Zwayer (Allemagne).

Stade: Old Trafford.

Calendrier: 21: 00H