13/10/2021

Le à 22:37 CEST

L’ouragan Yeremi Pino est déjà une réalité. Le footballeur canarien montre un niveau différentiel à la fois à Villarreal et en équipe nationale, où il a fait ses débuts avec le « rouge » dans cette fenêtre à l’âge de 20 ans. Luis Enrique lui a donné la confiance qu’ils lui accordent depuis longtemps dans le « sous-marin » jaune, et il a répondu.

L’année dernière, il a signé son premier contrat professionnel, dans lequel un lien a été convenu avec le club jusqu’en 2024 avec une clause de 30 millions d’euros. Au début, cela peut sembler suffisant pour effrayer les grandes équipes, mais après ses performances, sa confiance en soi et sa capacité à déséquilibrer les défenses rivales montrées à ce jour, il est très loin.

Pour cette raison, Fernando Roig, président de l’équipe « groguet », est sorti des rumeurs qui le placent déjà loin de l’Estadio de la Cerámica, conseillant au joueur de terminer sa « formation » à Villarreal, un club qui, comme Il dit que cela peut l’aider à grandir encore plus: « Les joueurs qui sont dans la carrière de Villarreal et qui la gagnent ont la possibilité d’être dans la première équipe. Yeremy est passé de Roda à Villarreal C, il n’est pas passé par la jeunesse ou par le B pour rejoindre la première équipe. C’est l’exemple que ceux qui font un effort et le font bien peuvent atteindre« .

Ils ne deviendront pas fous

Roig est conscient qu’ils doivent faire tout leur possible pour le maintenir, mais à son tour, explique que l’équipe doit maintenir un équilibre: « Yeremy a un contrat en vigueur pour cette saison et trois autres. Ce que Villarreal veut, c’est continuer à maintenir Yeremy , Pau, Gérard, Danjuma… Et on y travaille en permanence. Il faut garder l’équilibre et si un joueur doit partir, c’est parce que toutes les parties sont d’accord. Ne deviens pas fous. De plus en plus sortiront. Équilibrez, faites carrière et faites une meilleure équipe à chaque fois « .

Concernant son futur proche, il demande de la patience : « Ce n’est pas parce qu’il est de la carrière, qu’un joueur ne peut s’empêcher de gagner de l’argent. Il doit grandir et adapter ses performances. Il y en a beaucoup qui sont sortis très jeunes, à 16, 17 ans. Si nous passons en revue l’histoire, nous verrons où sont ceux qui sont partis si tôt« .