Villarreal visite le Bernabéu avec le défi de briser tous les pronostics

Le Real Madrid égale son meilleur départ des dernières saisons, avec 16 points marqués sur 18 possibles, un record que Carlo Ancelotti a réalisé lors de sa première année sur le banc blanc, ajoutant cette année la difficulté d’avoir débuté la Liga avec trois matchs à l’extérieur. pour les oeuvres du Bernabéu. Une victoire contre Majorque qui, en plus du résultat, a laissé des sensations qui ont été transmises aux parieurs.

La construction du stade a rendu difficile, du moins semblait-il, le retour d’Ancelotti au Real Madrid avec les trois premiers jours en tant que visiteur. Cependant, à l’exception du match nul cédé lors de la visite à Levante lors de la deuxième journée (3-3), ils ont signé une série de victoires, avec des retours inclus contre le Celta et Valence. Selon les prévisions de Betfair, la victoire de Madrid contre Villarreal se paie à 1,46 € par euro pari alors que juste avant le match contre Majorque elle était de 1,6 €.

Une tendance de plus en plus pro-blanc

Ajouté aux sorties réussies à Vitoria, 1-4 à Alavés, et Séville, 0-1 contre le Betis, qui laissent le Real Madrid proche d’un record, sans perdre lors de ses 18 derniers matchs à l’extérieur, et le triomphe placide avec des rotations dans la victoire contre Majorque par une victoire 6-1, le début puissant d’un championnat prend forme qui ajoute également à la crise à Barcelone. Le fait que Villarreal gagne au Bernabéu enregistre de plus en plus une cote plus élevée, désormais elle est de 6,5 € par euro pari mais en début de semaine elle était de 5,5 €, une tendance qui transmet moins de foi de la part des parieurs de Betfair.

Villarreal a enfin gagné en Ligue

Villarreal, de son côté, a remporté la première victoire de la saison (4-1) après les cinq nuls précédents (quatre en Liga et un en Ligue des champions) aux dépens d’un Elche qui, malgré avoir réussi à faire match nul grâce à Mojica, L’objectif initial de Pino, n’a jamais pu surpasser le sous-marin jaune. Pour les jaunes, c’est la cinquième victoire contre les Elchenois en sept matchs dans la catégorie la plus élevée (2E).

Mieux qu’en 2013 ?

En 2013, Madrid a commencé la Liga avec trois victoires contre le Betis, Grenade et l’Athletic Club, a fait match nul à Villarreal et a battu Getafe avant de conclure son bon départ à Elche. Au milieu a également fait ses débuts en Ligue des champions avec une exposition au domicile de Galatasaray. À l’heure actuelle, Ancelotti vise des records similaires.

L’entraîneur italien a repris une séquence sans défaite face à Zidane qui est déjà passé à 24 matches de suite sans chuter en Liga (18 victoires et six nuls), à cinq du record.. Selon les prévisions de Betfair, le score le plus probable est de 2-0 et est payé à 7,5 € par euro misé sur cet événement.