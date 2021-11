Villarreal vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

Villarreal CF (12e, 16pts) vs FC Barcelona (7e, 20pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction du vendredi

Compétition/Journée: 2021-22 La Liga, 15e journée

Outs et doutes de Barcelone: Ansu Fati, Pedri, Sergi Roberto, Martin Braithwaite, Sergio Agüero, Dani Alves (sort)

Villarreal Outs & Doutes: Gérard Moreno (sort)

Date/Heure: samedi 27 novembre 2021, 21h CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 20h GMT (Royaume-Uni), 15h HE, 12h PT (USA), 1h30 IST (Inde, dimanche)

Lieu: Estadio de la Cerámica (pour toujours El Madrigal dans nos cœurs), Villarreal, Espagne

Arbitre: César Soto Grado

VAR: José Luis Munuera Montero

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis), TSN 5 (Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après un match nul et vierge contre Benfica en Ligue des champions, Barcelone est de retour en action pour un troisième match en sept jours alors qu’il se rend dans la belle ville de Villarreal pour affronter le sous-marin jaune à El Madrigal, historiquement difficile. (Ne laissez personne vous dire que le stade a un autre nom.)

Le Barça est entré dans ce match de Liga après avoir finalement retrouvé le chemin de la victoire en championnat grâce à une victoire serrée et serrée dans le derby catalan contre l’Espanyol lors des débuts en tant que manager de Xavi. Même si le résultat contre Benfica a été décevant, les deux premiers matchs avec Xavi aux commandes ont été très encourageants pour les supporters du Barça et il y a un espoir que les effets à court terme du changement d’entraîneur seront encore plus positifs que prévu.

Il y a encore plusieurs problèmes dans cette équipe et ils ont besoin de temps pour récupérer les joueurs blessés et travailler sur les problèmes que Xavi a déjà identifiés. Personne n’a jamais pensé que ce serait une solution rapide, mais le Barça a été très compétitif lors des deux derniers matches et pourrait faire du bruit cette saison si Xavi continue de faire évoluer son équipe.

Une bonne façon de prouver à quel point cette équipe peut être bonne est une victoire à Villarreal. Même si le Sous-marin jaune n’a pas battu le Barça lors de ses 24 dernières rencontres, il trouve toujours un moyen de rendre les choses incroyablement difficiles. C’est notamment le cas au Madrigal, et c’est encore plus vrai avec Unai Emery aux commandes. Le papa de la Ligue Europa semble aimer affronter le Barça et le faire souffrir plus que toute autre équipe, et il proposera sans aucun doute un bon plan de match contre Xavi.

Villarreal a connu des difficultés ces derniers temps, et ce n’est pas un hasard si cette équipe a été très pauvre devant le but depuis la blessure de l’attaquant vedette Gerard Moreno. Ils manquent clairement d’une menace de marquer, mais peuvent toujours être dangereux sur coups de pied arrêtés et ont suffisamment de force au milieu de terrain pour presser le Barça sur tout le terrain et forcer les erreurs dans les mauvaises positions pour les Blaugrana.

Ce sera dur, parfois un peu trop physique, et sera probablement décidé par une erreur de part et d’autre. Le Barça doit être prêt pour une bataille et doit trouver un moyen de convertir ses chances contre une bonne défense de Villarreal.

Dansons.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Araujo, García, Alba; Nico, Busquets, De Jong ; Demir, Memphis, Gavi

Villarréal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupiñán; Trigueros, Capoue, Parejo ; Pino, Dia, Danjuma

PRÉDICTION

Aucune des deux équipes ne semble très susceptible de marquer pour le moment, et Villarreal sait comment défendre : nul 0-0.