Villarreal vs Barcelone, La Liga: Actualités de l’équipe, aperçu, compositions, prédiction de score

Villarreal CF (7e, 49pts) vs FC Barcelone (3e, 68pts)

Compétition / Tour: 2020-21 La Liga, 32e journée

Barcelone Outs & doutes: Miralem Pjanic, Martin Braithwaite, Ansu Fati, Philippe Coutinho (sort)

Villarreal Outs & Doutes: Vicente Iborra (sort), Pervis Estupiñán (doute)

Date / heure: Dimanche 25 avril 2021, 16h15 CET (Barcelone), 15h15 BST / WAT (Royaume-Uni et Nigéria), 10h15 HE, 7h15 PT (USA), 19h45 IST (Inde)

Lieu: Estadio de La Cerámica, Vila-real, Espagne

Arbitre: Carlos Del Cerro Grande

VAR: Ignacio Iglesias Villanueva

Comment regarder à la télé: beIN SPORTS (USA & Canada), LaLigaTV (UK), SuperSport (Nigeria), Movistar LaLiga (Espagne), Not Available (Inde), autres

Comment diffuser: FuboTV (USA), Premier Player (Royaume-Uni), Facebook Live (Inde), Movistar + (Espagne), autres

Après une victoire 5-2 contre Getafe au Camp Nou jeudi pour rester sur la bonne voie dans la course au titre de la Liga, Barcelone fait face à son prochain défi alors qu’elle se rendra à ce qui sera à jamais El Madrigal dans nos cœurs pour jouer contre Villarreal dimanche. après-midi en Espagne.

Le Barça a connu de bons et de mauvais moments contre Getafe et a dû naviguer dans des eaux difficiles pendant quelques minutes en seconde période, mais les Blaugrana ont finalement gagné confortablement et sont maintenant à sept victoires du championnat.

Le Real Madrid a encore perdu des points ce week-end et semble un peu fragile malgré la victoire à El Clásico il y a deux semaines, et cela commence à ressembler à une course à deux chevaux entre le Barça et le leader de l’Atlético Madrid, avec leur rencontre de mai au Camp Nou. de plus en plus comme une finale à mesure qu’on s’en rapproche.

Mais le seul moyen pour le Barça d’entrer dans ce match avec une chance de gagner la ligue est de gagner tous les matchs jusque-là, et le faire à Villarreal ne sera pas du tout facile. C’est toujours délicat au Madrigal, quelle que soit la forme du sous-marin jaune.

Villarreal a perdu deux de ses trois derniers matchs en championnat, car ils ont fait de la Ligue Europa leur objectif principal pour la course d’étirement. Unai Emery sait comment gagner ce tournoi et il a son équipe en demi-finale contre Arsenal, avec le match aller jeudi prochain.

Avec cet énorme match à l’esprit, Villarreal pourrait aborder cette rencontre avec le Barça de deux manières: soit ils anticiperont jeudi et ne se battront pas trop s’ils sont retardés tôt, soit ils voudront utiliser Ceci comme la mise au point parfaite contre les puissants Catalans pour se préparer pour les Gunners et se battre pour chaque brin d’herbe.

Nous ne pouvons vraiment savoir quel Villarreal apparaîtra une fois le match commencé, mais Emery aime causer des problèmes au Barça et s’attendre à un match facile est ridicule. Le Barça doit être à son meilleur pendant 90 minutes, Ronald Koeman doit s’éloigner de sa propre équipe et Lionel Messi doit conserver sa forme folle de 2021.

Cela devrait être bon. Et nerveux.

Dansons.

LIGNES POSSIBLES

Barcelone (3-4-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Lenglet; Dest, De Jong, Pedri, Alba; Messi, Dembélé, Griezmann

Villarreal (4-3-3): Asenjo; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Parejo, Capoue, Trigueros; Chukwueze, Alcácer, Gérard

PRÉDICTION

J’ai un drôle de sentiment à propos de celui-ci parce que Villarreal à l’extérieur me rend toujours nerveux, mais je serai toujours optimiste: 3-1 Barça.