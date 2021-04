Villarreal vs Barcelone, La Liga: score final 1-2, le Barça survit à une deuxième mi-temps difficile, gagne sur la route

Barcelone continue sur la bonne voie pour se battre pour le titre de la Liga grâce à une victoire 2-1 durement disputée contre Villarreal à l’Estadio de La Cerámica dimanche. Le Barça a joué une première mi-temps brillante malgré un retard précoce, mais un doublé d’Antoine Griezmann leur a donné l’avance et les Blaugrana ont survécu à une seconde période difficile pour ramasser les trois points.

PREMIÈRE MOITIÉ

Le Barça a dominé dès le départ, envoyant beaucoup de corps vers l’avant et déplaçant le ballon rapidement et de manière créative pour créer de nombreuses occasions. Il y en a eu quatre gros dans les 18 premières minutes, le plus grand de ces brillants mouvements d’équipe qui s’est terminé par une passe décisive de Jordi Alba et un mauvais coup de Frenkie De Jong, qui était tout seul à seulement deux mètres du but mais a frappé le but. balle directement à Sergio Asenjo.

Après 20 brillantes minutes, le Barça a permis à Villarreal d’avoir une partie du ballon et après une belle passe de Pau Torres, Samuel Chukwueze a profité d’un glissement d’Alba pour entrer dans la surface, contourner Marc-André ter Stegen et marquer un très bon but pour donner le sous-marin jaune complètement contre le cours du jeu.

Heureusement pour le Barça, ils ont donné à l’équipe locale zéro le temps de prendre les devants alors qu’Óscar Mingueza a joué un bon ballon au-dessus et Antoine Griezmann a lobé Asenjo pour l’égalisation, à peine 90 secondes après le but de Chukwueze. Sept minutes plus tard, Griezmann était au bon endroit au bon moment et a reçu un cadeau de Juan Foyth qui a tenté une passe arrière mais a donné à Griezmann une chance en or et le Français ne l’a pas gâchée.

À la mi-temps, un match de haut niveau avait le Barça en bonne forme mais Villarreal était toujours en avance sur ce qui devait être une excellente seconde période.

DEUXIÈME PARTIE

Villarreal est sorti très fort en seconde période, poussant les hommes en avant et poussant plus haut sur le terrain, et le Barça était un peu trop ouvert pour une équipe en tête sur la route. L’équipe locale a connu quelques moments très dangereux dans et autour de la surface, et même s’il n’y avait aucune chance réelle, elle avait l’impression de pouvoir égaliser à tout moment.

Ensuite, Manu Trigueros a reçu un carton rouge pour un mauvais tacle sur Lionel Messi, et les choses ont commencé à se sentir un peu moins compliquées pour le Barça alors que Villarreal avait l’air fatigué et étiré dans les 15 dernières minutes.

L’équipe locale n’a toujours pas abandonné et a continué à attaquer, ce qui les a rendus vulnérables au contre, et De Jong avait une autre chance en or dans l’un de ces compteurs, mais a essayé de lober le gardien depuis le bord de la surface et a gaspillé une chance qui pourrait. ont été coûteux.

Malgré quelques frayeurs dans le temps d’arrêt, le Barça a survécu à la seconde période et le coup de sifflet final est venu leur donner trois énormes points dans ce qui était un match aussi difficile que prévu.

Villarreal: Asenjo; Foyth, Albiol (Mario 89 ‘), Torres, Moreno (Estupiñán 60’); Chukwueze (Pino 89 ‘), Capoue (Gómez 76’), Parejo, Trigueros; Gerard, Alcácer (Coquelin 60 ‘)

But: Chukwueze (26 ‘)

Carton rouge: Trigueros (65 ‘)

Barcelone: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest (Roberto 46 ‘), De Jong, Busquets (Araujo 88’), Pedri (Ilaix 64 ‘), Alba; Messi, Griezmann (Dembélé 80 ‘)

Buts: Griezmann (28 ‘, 35’)